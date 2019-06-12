Konami Contra Serisinin Yeni Oyunu Contra: Rogue Corps'u Duyurdu

Her ne kadar öncesinde yaşanan fazlaca sızıntı ile E3 2019 fuarında yapılacak olan birçok duyurudan haberdar olsak da fuar sırasında sürpriz duyurular yaşanmadı değil. Bu sürprizlerden bir tanesine de Konami imza attı. Contra serisine yıllardan sonra yeni bir oyun gelecek: Contra: Rogue Corps.

Yılların unutulmaz serisi Contra, 1987 yılında çıkan ilk oyunu ile hayatımıza girmeyi başarmıştı. Run and Gun tarzında ve ağırlıklı olarak 2B kayan bir ekranda oynanan Contra serisinde, gidişat sırasında 3B kamera açıları da karşımıza geliyordu. Seneler boyunca birçok farklı platformda boy gösteren Contra, Contra: Rogue Corps ile PlayStation 4, PC (Steam), Xbox One ve Switch platformlarında geri dönecek. 24 Eylül 2019 tarihinde Kuzey Amerika ve Asya, 26 Eylül 2019 tarihinde de Japonya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulması beklenen oyun, serinin özüne sadık kalınarak geliştiriliyor.

Alien Wars oyununda yaşanan olayların birkaç yıl sonrasında geçecek olan Contra: Rogue Corps, Damned City'de eskiden askeri bir grup olup da artık ödül ve hazine peşinde koşan grubun hikayesini konu alacak. Alien Wars oyunundan tanıdığımız Kaiser ve Ms Harakiri karakterlerine ek olarak, robot bir panda olan Hungry Beast ve devasa bir böcek olan The Gentleman olmak üzere dört ana karakterimiz olacak.

Toplamda altı büyük bölgenin bulunacağı ve bu bölgelerin de kendi içlerinde birçok bölüme ayrılacağı oyunda hayatta kalmak için hızlı reaksiyon, güçlü silahlar ve sibernetik takviye büyük önem kazanacak. Senaryo boyunca bir yandan görevleri yerine getirirken, bir yandan Base Camp üzerinden yapacağımız silah ve beceri geliştirmeleri için kaynak bulmaya çalışacağız.

Contra: Rogue Corps ayrıca bire bir, ikiye iki, üçe üç, dörde dört ve bire dört olmak üzere PvP modu ve tüm platformlarda dört oyuncuya kadar yerel kooperatif desteği de sunacak. Çevrimiçi çoklu-oyuncu modları Xbox Live Gold, PlayStation Plus veya Nintendo Switch Online aboneliği gerektirecekken, Switch kullanıcıları yerel kablosuz bağlantı ile çoklu-oyunculu olarak da oynayabilecekler. Her bir kullanıcının kendi cihazı ve oyunu olması gerekiyor.

Son olarak oyunda herhangi bir oyun içi ödeme sisteminin olmayacağı ve silah üretim sisteminin olacağı onaylandı. Senaryo boyunca toplayacağımız materyaller ile kendimize özel becerileri ve rastgele oluşturulmuş istatistiklerin atandığı yeni bir ana silah veya ikincil üretebileceğiz.