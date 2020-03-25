Konami'den Silent Hill Oyunlarıyla İlgili İddiaya Yanıt Geldi

Geride bıraktığımız son birkaç ayda Silent Hill serisiyle ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddiaların son ikisi, Konami ile Sony Interactive Entertainment arasındaki ortaklaşa çalışma ile yeni Silent Hill oyunlarının geliştirilmekte olduğu yönündeydi. Konami, bahsi geçen Silent Hill oyunlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik payı olmadığını söylüyor.

Yakın bir zaman önce Rely on Horror sitesi, güvenilir olan kaynakları üzerinden gündeme bomba gibi düşen bilgi aktarımlarında bulunmuş ve Konami ve Sony Interactive Entertainment'ın iki yeni Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Bunlardan ilki, SIE Japan Studio çatısı altında geliştirilen bir Silent Hill oyunuydu. Akira Yamaoka, Keiichiro Toyama ve Masahiro Ito gibi önemli isimleri bir araya geldiği söylenen bu oyun, serinin tam anlamıyla olmasa da sil baştan alınacağı bir oyun olacaktı.

Diğerinde ise 2015 yılında iptal edilen Silent Hills oyununun diriltileceği söyleniyordu. Bunun için de Sony Interactive Entertainment'ın Kojima Productions ile Konami'nin arasını yapmaya çalıştığını duymuştuk.

Her ne kadar bu iki oyun bir iddiadan ibaret olsa da, söz konusu oyun dünyasının mihenk taşlarından biri olunca, ister istemez sanki bu iddialar hiç ortaya atılmamış gibi düşünmek yerine teyit edilmesi yönünde umut besliyoruz. Çünkü, uzun zamandır yeni bir Silent Hill oyunu oynama isteğimiz var oyuncular olarak ama daha epey bir süre bekleyecekmişiz gibi görünüyor.

İddiaların kaynağı olan Rely on Horror, yakın bir zaman önce Konami cephesine bu konuyla ilgili olarak mevcut durum hakkında bir soru yöneltmiş. Konami Kuzey Amerika Halka İlişkiler sözcüsü tarafından verilen cevap ise ne yazık ki olumsuz. Bahsi geçen söylentilerin hiçbirisinin gerçeklik payı yokmuş.

"Bütün söylentilerin ve raporların farkındayız ama doğru olmadıklarını onaylayabiliriz. Bunun hayranların duymayı istemeyebileceği bir cevap olduğunuz biliyoruz." yorumunda bulundu sözcü ve devam etti: "Bu, markanın kapısını tamamıyla kapattığımız anlamına gelmiyor. Sadece durum raporlarda bahsedildiği gibi değil."

Konami daha önceden yeni bir Silent Hill oyunu sunmanın yollarını aradıklarını ve ellerinde paylaşacakları bir şey olduğunda karşımıza çıkacaklarını söylemişti. Bakalım beklediğimiz müjdeli duyuruyu ne zaman yapacaklar?