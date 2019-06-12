Konami eFootball PES 2020 Duyurusunu Gerçekleştirdi

Pro Evolution Soccer oyunları bildiğiniz gibi her sene E3 fuarı öncesinde duyurulurdu ama bu sene Konami bir farklılık yapmayı tercih etti. Japonya menşeli yayıncı, serinin yeni oyununun beklenen duyurusunu E3 2019 fuarında gerçekleştirdi.

10 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak olan oyunun adı bu defa farklı olacak: eFootball PES 2020. Adından da anlayabileceğiniz üzere bu sene eSports odaklı olarak karşımıza çıkacak.

Konami tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, önceki senelerde çıkan oyunlara göre çok daha gerçekçi bir Pro Evolution Soccer oyunu ile karşımıza çıkmak için ünlü İspanyol yıldız Andres Iniesta ile oldukça sıkı bir çalışma icra ediliyormuş. Bu bağlamda da Finesse Dribble adı verilen yeni dinamik top sürme tekniği altında ünlü oyuncunun etrafındaki boşluğu iyi okuyarak defanstaki en dar boşluklardan bile geçebilme becerisi eFootball PES 2020 oyununa aktarılacakmış. Aynı teknik ile yeni yetenekler ve beceriler kadar şartlara bağlı vuruş isabetliliği, daha gerçekçi defans ve iyileştirilmiş top fizikleri de serinin yeni oyununa aktarılacak.

Konami Ronaldinho'nun futbol tekniğinin de oyuna aktarılacağının müjdesini verdi. Kullanılacak olan animasyon setleri ile futbolcunuzu tıpkı Ronaldinho gibi hareket ettirebileceksiniz.

Bunların yanı sıra eFootball PES 2020 ile Ana Lig de yenilenecek. Yeni etkileşimli diyalog sistemi sayesinde hikayenin akışı tamamıyla bizim elimizde olacak. Bu sayede kişiliğinize göre cevaplar vererek daha gerçekçi bir Ana Lig deneyimi yaşayabileceksiniz. Çok daha gerçekçi bir transfer pazarı olacak oyunda ve bu bağlamda transfer ücretleri, maaşlar ve diğer elementler de gerçek hayattaki ile örtüşür olacak. Ayrıca Ana Lig modunda Zico, Johan Cruyff ve Diego Maradona gibi efsanevi isimlerle çalışmak da mümkün olacak.

Yeni oyunun adının eFootball PES 2020 olmasına bağlı olarak Matchday isimli yeni bir mod daha geliyor. Bu mod, oyunun rekabete dayalı modu olacak. Haftalık olarak düzenlenecek olan etkinliklerde yer aldıktan sonra, elde edeceğiniz galibiyetler de size puan olarak dönecek. Her bir haftanın etkinliğinde son aşamaya gelinirken, oynanan tüm grup maçları analiz edilecek ve en iyi performans gösteren oyuncular da bulundukları ekiplerini temsilen büyük finalde yer alma hakkına sahip olacaklar. Büyük final maçları ise Matchday modu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.