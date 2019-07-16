Konami eFootball PES 2020 için FC Bayern München ve Juventus FC Kulüpleriyle de Anlaştı

Konami eFootball PES 2020 için hazırlıklarına son hızla devam ediyor. Japonya menşeli yayıncı, serinin şimdilik son oyunu için FC Bayern München ve Juventus FC kulüpleri ile ortaklık anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Bununla birlikte, Bundesliga takımı oynanabilir demoda seçebileceğimiz takımlardan bir tanesi olacak.

Bildiğiniz gibi Konami, Pro Evolution Soccer serisinde lisanslar konusunda büyük sorunlar yaşıyor. Her ne kadar Pro Evolution Soccer 2017, 2018 ve 2019 için futbol dünyasının önemli kulüpleri ile anlaşmalar yapılmış olsa da genel olarak bakıldığında bu kulüplerin bulunduğu liglerin tamamı serinin son dönemde çıkan oyunlarında lisanslı olarak bulunmuyor. eFootball PES 2020 oyununda da bu durum aynen devam edecek ama Japonya menşeli yayıncının yeni adımlar atması açısından bir engel teşkil etmiyor.

Hatırlayacağınız üzere yakın bir zaman önce serinin yeni oyunu için ünlü İngiliz kulüp Manchester United FC ile ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Yapılan yeni duyuru ile bunu FC Bayern München ve Juventus FC kulüpleri takip edecek. Duyurunun şerefine, bu iki kulübe özel iki yeni fragman yayınlandı.

Önceki anlaşmalarda olduğu gibi Alman ve İtalyan kulüpleri de eFootball PES 2020 oyununda logoları ve ekipmanlar ile lisanslı olarak karşımıza çıkacaklar. Kulüp oyuncuları 3B tarama teknolojisi ile son derece gerçekçi görünecekken, Allianz Arena ve Allianz Stadium aslına uygun olarak yeniden yaratılacaklar.

Aşağıdan izleyebileceğiniz fragmanlarda, oyun içi görüntülerin yanı sıra Juventus FC ve FC Bayern München futbolcularının, Allianz Arena stadyumunun oyuna aktarılma aşamalarını görebiliyoruz. Ayrıca Allianz Arena stadyumunun aktarım sonrası gerçeği ile oyundaki hali arasında yapılan karşılaştırmayı da görebilirsiniz.