Konami, eFootball'un Tamamlanmamış Bir Oyun Olduğunu Kabul Ediyor

Konami, eFootball'un geçen yılki feci çıkış sürecinde "birden çok faktörün" katkıda bulunduğunu kabul etti ancak sonraki süreçte "aldıkları geri bildirim ve görüşlere dayalı olarak iyileştirmelere ve düzeltmelere öncelik verdiklerini" söyledi.

eFootball bildiğiniz üzere PES serisinin yeni adı ve Konami, oyuncuları bir demoya benzer son derece sınırlı bir biçimde geleceği konusunda uyarmasına rağmen geçen yılın sonlarındaki çıkış feci isyanlara sebep olmuştu. Ancak şimdi geliştirici ekip, VGC'ye oyunun "tamamlanmadığını" kabul etti ve oyunun piyasaya sürüldüğünde korkunç kabul görmesine katkıda bulunduğuna inandığı birkaç faktöre işaret etti.

Konami, eFootball'ın Gelişeceğine İnanıyor

Konami'den yetkili bir sözcü şu açıklamalarda bulundu:

"Oyunu bu duruma getiren şeyi özetlemek zor. Oyunun tamamlanamaması, yeni bir futbol oyun motoruna geçiş, PS5 ve Xbox Series gibi yeni nesil konsolların desteği dâhil olmak üzere birçok faktör bizi bu duruma getirdi. Oyuncular için yeni eFootball 2022'yi mümkün olan en kısa sürede sunmaya çalıştık. Sonuç olarak, oyun kalitesi hakkında sert geri bildirimler aldık ancak eFootball'un Eylül ayında piyasaya sürülmesinden bu yana aldığımız geri bildirimlere ve görüşlere dayalı olarak iyileştirmelere ve düzeltmelere öncelik verdik. Oyuncularımızın görüşlerini fazlasıyla ciddiye alıyoruz. Oyunun iyileştirilmesi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz ve her zaman olduğu gibi oyuncuların değerli geri bildirimlerini takdir ediyoruz."

Geliştiricinin neden oyun hazır olana kadar çıkışı ertelememeyi seçtiği sorusuna Konami "çıkışı erteleme gibi bir planları olmadığını çünkü nihayetinde yeni eFootball 2022 oyununu kullanıcılara en kısa sürede ulaştırmak için güçlü bir arzularının olduğunu ve Avrupa futbol sezonunun başlamasına paralel olarak oyunu yayınlamaya istekli olduklarını" söyledi.

Bu haftanın başlarında Konami'nin sancılı süreçlerden geçen eFootball 2022'yi uzun zamandır beklenen v1.0.0 yaması ile diriltmeye çalışacağını öğrenmiştik. Konami oyunun zamanla gelişeceği konusunda hâlâ ısrarcı ancak oyuncular bu v1.0.0 güncellemesinin gelmesi için aylarca beklemek zorunda kaldı.