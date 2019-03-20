Konami, Ellinci Yılını Nostaljik Oyunlarıyla Kutlayacak

21 Mart 1969 yılında Tokyo şehrinde kurulmuş olan Konami, aradan geçen elli yıllık süreç boyunca oyun dünyasına Castlevania, Contra, Silent Hill ve Metal Gear Solid başta olmak üzere birçok klasik yapım kazandırmıştı. Bilhassa PlayStation 2 döneminde büyük bir etkisi olan bir diğer Japon oyun devi, artık o dönemlerini mumla aratıyor. Hideo Kojima ile yaşanan husumet sonrasında, hem Silent Hill hem de Metal Gear Solid serilerinin sonlarının gelmesiyle, Konami firmasının elinde sadece Pro Evolution Soccer serisi kaldı. Gelecekte ne olacağı belirsiz ama yarın, yani 21 Mart 2019 tarihinde ellinci yıl dolacak. Konami ise bunu da özel bir şekilde kutlamak istiyor. Konami 50th Anniversary Collection, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için duyuruldu.

Konami 50th Anniversary Collection, Konami Anniversary Collection: Arcade Classics, Castlevania Anniversary Collection ve Contra Anniversary Collection olmak üzere üç bölümden oluşacak ve her bir bölüm de farklı zamanlarda yayınlanacak. İlk olarak Konami Anniversary Collection: Arcade Classics satışa sunulacak. Haunted Castle, Typhoon (A-JAX), Nemesis (Gradius), Vulcan Venture (Gradius II), Life Force (Salamander), Thunder Cross, Scramble ve TwinBee oyunlarının yer alacağı bu paket, 19 Nisan 2019 tarihinde sadece dijital olarak bizlerle buluşacak. Bu pakette aynı zamanda geliştirici ekip ile yapılan röportajlar, sahne arkası görüntüler ve tasarım dokümanlarının yer aldığı bir eBook yer alacak.

Yaz mevsiminin başlarında ise Castlevania Anniversary Collection, yine çevrimiçi mağazalar üzerinden satışa sunulacak. Bu pakette Castlevania, Castlevania II: Belmont's Revenge, Castlevania III: Dracula's Curse, Super Castlevania IV ve dört diğer yapım ile gelecek. Aynı Konami Anniversary Collection: Arcade Classics gibi Castlevania Anniversary Collection da detayları daha sonradan açıklanacak olan eBook ile gelecek. Muhtemelen bu eBook içeriğinde de geliştirici ekip ile yapılan röportajlar, sahne arkası görüntüler ve tasarım dokümanları ile karşılaşacağız.

Bir diğer klasik Konami serisi olan Contra Anniversary Collection, Yaz mevsiminde çıkışını gerçekleştirecek. Dijital olarak satışa sunulacak olan paketin içeriğinde; Contra, Super Contra, Super C, Contra III: The Alien Wars, henüz isimleri açıklanmamış dört yapım ve bir de eBook yer alacak.