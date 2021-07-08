Konami Griezmann ile Anlaşmasını Irkçılık İddiaları Sebebiyle Feshetti

Konami Griezmann ile kısa süre önce Yu-Gi-Oh! oyunlarının global yüzü olması için anlaşma imzalamıştı. Barcelonalı Fransız oyuncu Antoine Griezmann, anlaşmadan sonra birkaç reklamda dahi yer almıştı. Fakat Konami, bugün yaptığı açıklama ile anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Ünlü futbolcu Antoine Griezmann, sadece bir ay kadar önce, Konami'nin yayınladığı bir video ile Yu-Gi-Oh! hayranlarının karşısına çıkmıştı. Kendine has bir hikayesi ile öne çıkan bir tür kart oyunu olarak adlandırabileceğimiz Yu-Gi-Oh!, özellikle 90'larda çok popülerdi. Türkiye'de de yayınlanan animesi ile milyonlara ulaşan seri, çıkış noktası olan kart oyununu ise günümüze kadar devam ettirmişti.

Serinin yayıncısı Konami ise geçtiğimiz günlerde Yu-Gi-Oh! izlediğini dile getiren Griezmann ile reklam anlaşması imzalama kararı almıştı. Yapılan anlaşmadan sonra Fransız futbolcusunun kart oyununun "Resmi Elçisi" olarak adlandırılmıştı. Anlaşmanın duyurulduğu videodaysa Antoine Griezmann, bütün herkesi savaşa davet etmişti.

Konami Griezmann Anlaşması Neden Sonlandı?

Birkaç gün önce Barcelonalı oyuncular Griezmann ve Dembele'nin yer aldığı bir video sosyal medyada gündem oldu. Aşağıda izleyebileceğiniz videoda iki futbolcu, odalarına gelen Asyalı hotel görevliler hakkında konuşuyorlar. Odadaki PES isimli futbol oyununda yaşanan problemi çözmeye çalıştıkları anlaşılan görevlilerin ise başına gelmeyen kalmıyor.

Dembele önce gelen görevlilere, "şu çirkin yüzlere bakın" diye hakaret ediyor. Ardından görevlilerin yüzlerini tek tek yakınlaştırarak, hakaretini sürdürüyor. Sonrasında ise Fransızca olarak, "Sizin ülkenizde teknoloji çok ileri değil miydi?" gibi bir soru soruyor. Griezmann ise tüm bunlara gülerek karşılık veriyor.

Videonun ortaya çıkmasının ardından ise ilk tepki, Japonya'nın en büyük şirketlerinden biri olan ve Barcelona'nın göğüs sponsorluğunu üstlenen Rakuten'den geldi. Olayı tasvip etmediklerini ve yaşananların ırkçılık olduğunu dile getiren Rakuten'in açıklamasının ardından Barcelona bir başka açıklama daha yaptı.

Barcelona, "Oyuncularımız konu hakkında üzgünler ve bütün Asyalı taraftarlarımızdan özür dilediklerini belirtiyorlar" dedi. Keza bu açıklamanın ardından iki futbolcu da ayrı ayrı takipçilerinden özür diledikleri mesajlar paylaştılar.

Her ne kadar videoda bütün suç Dembele'de olsa da Konami de harekete geçti ve Griezmann ile anlaşmasını sonlandırdığını duyurdu. ESPN'e açıklamalar yapan Konami yetkilileri, "Konami sporun ruhunda yer almayan kırıcı ve incitici bu tür söylemleri asla desteklemiyor. Bu sebeple futbolcu ile olan anlaşmamızı iptal ediyoruz" dediler.