Konami, Napoli ile İş Birliği Yaptığını Duyurdu!

Konami, Napoli takımı ile uzun soluklu bir partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu. Japonya merkezli video oyunu şirketi ayrıca ünlü futbol kulübünün Resmi Spor Merkezi Partneri de olduklarını açıkladı. Peki, gerçekleşen bu iş birliği ne anlama geliyor? Merak edilen konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Konami, Napoli ile Partnerlik Anlaşması İmzaladı

Video oyunu sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Konami Digital Entertainment, İtalya'nın en iyi futbol kulüpleri arasında yer alan Società Sportiva Calcio Napoli (SSC Napoli) ile uzun soluklu bir partnerlik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Resmi Futbol Oyunu Partnerliği (Official Football Videogame Partnership), 2021/22 futbol sezonu ile birlikte başlayacak. Söz konusu partnerlik, çeşitli pazarlama haklarını da beraberinde getirecek. 2022/23 futbol sezonundan itibaren ise eFootball PES serisi, SSC Napoli'nin tamamen lisanslı bir biçimde modellendiği bir video oyunu haline gelecek.

Japonya merkezli video oyunu firması Konami, eFootball PES için daha önce AS Roma ve SS Lazio gibi takımlar ile iş birliği anlaşması imzalamıştı. Dünyanın en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Konami, bu kez Napo ile uzun soluklu partnerlik anlaşmasına imza attı.

Konami Digital Entertainment B.V. Başkanı Naoki Morita, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Morita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şirketlerimiz arasında gerçekleşen bu yakın iş birliği sayesinde eFootball PES’in İtalyan futbolu söz konusu olduğunda bir numaralı video oyunu serisi olmasını hedefliyoruz. Napoli’nin KONAMI’yle böylesi bir partnerlik anlaşmasına imza atmasından dolayı onur duyuyoruz ve uzun vadeli planlarımıza inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

Società Sportiva Calcio Napoli Uluslararası Gelişim Müdürü Serena Salvione de gerçekleştirilen partnerlik anlaşması hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Salvione tarafından yapılan açıklama şu şekilde: