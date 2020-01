Konami'nin İki Yeni Silent Hill Oyunu Üzerinde Çalıştığı Söyleniyor

2012 yılında çıkan ve büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan Silent Hill HD Collection, Silent Hill: Book of Memories ve Silent Hill: Downpour oyunlarından sonra, seri tam anlamıyla bir ölüm sessizliğine bürünmüştü. Bu sessizliği bozan Silent Hills ile Hideo Kojima olacaktı ama sonrasını biliyoruz. Geçtiğimiz aylarda da Silent Hill alan adının satışa çıkmış olması, bizlere Konami cephesinin Silent Hill sayfasını kapattığının işaretini veriyor gibiydi. Ancak durum pek de öyle değilmiş gibi görünüyor. Konami'nin iki yeni Silent Hill üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Capcom ve Resident Evil serisiyle ilgili olarak sızdırdığı doğru bilgiler ile güvenilir bir kaynak haline gelen AestheticGamer'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara bakılırsa, Japon menşeli yayıncı yaklaşık iki sene önce iki yeni Silent Hill oyunu ile ilgili olarak çeşitli geliştiricilerin kapısını çalmış. Bu iki oyundan bir tanesi, serinin tam anlamıyla olmasa da sil baştan yapımı diğeri ise Until Dawn tarzı oynanışı olup Telltale Games oyunları gibi bölümler halinde yayınlanacak yapıya dayalı bir oyun olacakmış. AestheticGamer ayrıca her iki oyunun da bu yıl duyurulacağını tahmin ediyor.

AestheticGamer haricinde, Rely on Horror sitesi de kendi bağımsız kaynakları üzerinden yeni bir Silent Hill oyununun geliştirilme aşamasında olduğuna dair bir duyum almışlar. Ne var ki şimdilik ek bir detay verilemiyor.

Şu an için Silent Hill serisinin geri dönecek oluşuna dair kesin bir şey yok elbette ama bilhassa AestheticGamer tarafından yapılan açıklama bir parça heyecanlanmamıza neden olmadı değil. Bizi aşina olduğumuz o büyülü kasabaya geri götürecek yeni bir Silent Hill oyununa ne zamandır hasretiz ve umarız Konami de bizlere güzel bir sürpriz yapar.