Konami, Oyun Bilgisayarı ve Oyuncu Aksesuarlarını Tanıttı

PES, Metal Gear, Silent Hill serisi gibi popüler oyunların geliştiricisi Konami, çok fazla markanın rekabet ettiği oyun bilgisayarı donanım pazarına girme kararı aldı. Japon oyun firması, Arespear markasıyla giriş-orta seviye oyun PC’si ile birlikte iki oyuncu klavyesi ve kulaklık modelini tanıttı. Konami’nin oyun bilgisayarı ve oyuncu aksesuarlarının özellikleri haberimizde.

Konami Oyun Bilgisayarı Özellikleri

Konami’nin oyun bilgisayarı tasarımsal Apple’ın Mac Pro modelini andırıyor. Mac Pro’larda gördüğümüz, alay konusu olan rende tasarımdan farklı olarak ön tarafta siyah ve gümüş delikli ızgaralar bulunuyor. Nispeten kompakt orta veya mini kasa tasarımlarına sahip gibi görünüyor. 184.000 yen (1750 dolar) fiyat etiketli model Arespear C300, i5-9400F işlemci, GTX 1650 ekran kartı, 8GB RAM, 512GB SSD ile geliyor. 338.800 yen (3200 dolar) fiyat etiketli Arespear C700, su soğutmalı i7-9700 işlemci, RTX 2070 ekran kartı, 16GB DDR4 RAM, 512GB M.2 PCIe SSD ve 1TB hard disk ile geliyor. Kullanıcılar ekstra 210 dolar ödeyerek, transparan kasa ve RGB aydınlatmalı model Arespear C700+’a yükseltebiliyor.

Arespear Klavye ve Kulaklık

Diğer Arespear ürünleri, her ikisi de kişiselleştirilebilir kapasitif temassız tuşlar kullanan K100F tam boy ve K100L küçültülmüş boy klavyeyi içeriyor. Arespeak H100 kulaklıklar yüksek kaliteli ve güçlü ses vadediyor.

Konami Oyun Bilgisayarı Ne Zaman Çıkacak?

Konami’nin yeni oyuncu bilgisayarı ve aksesuarları Aralık ayında Japonya’da satışa sunulacak.