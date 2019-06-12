Konami, TurboGrafx-16 Mini Konsolunu Duyurdu

Konami, küçültülmüş retro oyun konsolunu tanıttı. Sizler için TurboGrafx-16 Mini'nin neler sunduğunu derledik.

Konami TurboGrafx-16 Mini Neler Sunuyor?

Konami TurboGrafx-16 retro oyunlar oynamanızı sağlamakta. Bir zamanların vazgeçilmezi olan atari oyunları geri döndü. Japonya'da PC Engine Mini ve Avrupa'da PC Engine Core Grafx olarak piyasaya sürülecek olan yeni konsolun üzerinde iki adet USB girişi bulunmakta. Beş yönlü çok oyunculu adaptörü destekleyen yeni konsol ile beraber 6 adet oyun tanıtıldı.

Yeni konsol ile beraber tanıtılan oyunlar şu şekilde: R-Type, New Adventure Island, Ninja Spirit, Ys Book I & II, Dungeon Explorer, Alien Crush. Konsolun diğer sürümlerinin şu ana kadar duyurulmuş farklı oyunlara sahip olduğu açıklandı. TurboGrafx-16 ilk olarak 1987'de Japonya'da piyasaya sürülmüştü. Japonya'da büyük bir ilgi toplayan konsol çok kısa bir süre sonra Amerika'da da satışa sunulmuştu fakat ABD'de çok fazla ilgi çekememişti.

TurboGrafx-16 Mini'nin ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı şimdilik açıklanmadı. Şirketin ilerleyen günlerde TurboGrafx-16 Mini hakkkında açıklama yapması bekleniyor.

Sizler TurboGrafx-16 Mini hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!