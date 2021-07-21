Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer, kısa adıyla PES, bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene isim değiştirilerek eFootball PES: 2020 olmuştu. eSpor odaklı bir gelecek planladığı böyle bir kararın alındığı söylenmişti. Bu sene ile seri için yepyeni bir sayfa açıyor. Bir kez daha isim değişikliğine gidildi ve Konami ücretsiz eFootball’u duyurdu. Sonbahar mevsiminde çapraz platform desteğiyle eski ve mevcut nesil konsollar ve PC için, bir süre sonrasında da Android ve iOS için yayınlanacak. İşte detaylar!

Konami Ücretsiz eFootball'un Detaylarını Açıkladı

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz sene yeni oyun ile ilgili olarak yapılan açıklama ile FOX Engine yerine Unreal Engine geçilmişti. Serinin yapımcısı tarafından söylenene göre bu geçiş, oyuncu tepkilerinin büyük ölçüde elden geçirilmesini sağlamış ve yeni nesil konsolların gücü ve futbolcular ile sağlanan önemli işbirlikleri sayesinde en gerçekçi oyun olacakmış.

Yeni oyunda yer alacak ve oyunun çıktığı bütün platformlarda desteklenecek olan Hareket Eşleşme teknolojisi ise sahadaki futbolcu hareketlerinden isabetli olanları gerçek zamanlı bir dizi animasyona çevirecekmiş. Bundaki en büyük etken ise eskiye oranla dört kat fazla animasyonun sağlanabilmesiymiş.

Sadece dijital olarak, FC Barcelona, Juventus FC, FC Bayern München, Manchester United FC dahil dokuz takım ile hem hazırlık hem de yerel maç seçenekleri ile yayınlanacak olan eFootball oyununun, sonrasında ise düzenli olarak yeni içerik ve belirli olanların ücretli olarak satılacağı yeni oyun modları ile sürekli olarak güncel kalacakmış. Bu sayede, hangi kısımlara sahip olmayı istediğinizi sizin seçmenize ve özel bir oyun deneyimi oluşturmanıza izin verilecek. Jim Beglin ve Peter Drury ikilisinin oyunda yer alacağı ve Option Files özelliği de geri gelecek olması, verilen diğer bilgilerin arasında yer alıyor.

Konami, duyuruya ek olarak, çıkışı sonrasında yayınlanacak olan içeriklerin yol haritasının ilk detaylarını da paylaştı. Buna göre, Sonbahar mevsiminde konsollar ve PC arası çapraz paltform desteği, Takım Kurma Modu, Çevrimiçi Ligler, çeşitli eşyalar ve oyunlar kazanabileceğiniz Match Pass sistemi gelecek. Kış mevsiminde ise mobil cihazlar için PC ve konsol oyuncularıyla oynanabilmesi için kontrol aparatı desteği ve buna bağlı olarak çapraz platform desteğine mobil cihazların da dahil edilmesi ve profesyonel ve amatör eSpor turnuvaları oyuncuların beğenisine sunulacak.

Son olarak, oyun mekanikleri ve çevrimiçi modların Ağustos ayının sonlarında açıklanacak olmasına ek olarak, ücretsiz modele geçişi etkilemeyecek olan ödeme sistemi ve Android ve iOS sürümleriyle ilgili detaylar da ilerideki tarihte açıklanacakmış.