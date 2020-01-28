Konami, Yeni Silent Hill Oyununu Sunmanın Yollarını Arıyor

Konami, Silent Hill serisinin geleceğiyle ilgili olarak umut verici bir açıklama yaptı. Gelecekte en azından yeni bir Silent Hill oyunu görmemiz olası.

Geçtiğimiz günlerde Konami cephesinin iki yeni Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığına dair bir iddia ortaya atılmıştı. Bahsi geçen bu oyunlardan bir tanesi serinin tam anlamıyla olmasa da sil baştan yapımı, diğeri ise Until Dawn tarzı oynanışı olup Telltale Games oyunları gibi bölümler halinde yayınlanacak bir oyun olacağı söylenmişti. Dahası ise Konami cephesinin yeterli bütçeyi oluşturup doğru geliştiriciyi bulduğunu ve her iki oyunun da büyük olasılık ile bu yıl içerisinde duyurulacağı tahmin ediliyordu.

Oyun dünyasının Silent Hill oyunlarına olan açlığı had safhada olduğu için haliyle ortaya atılan bu iddianın sosyal medyaya yayılması kısa sürdü ve büyük bir heyecan yarattı. Konami cephesinin de kulağına gitti. Japonya menşeli yayıncı ise söz konusu bu iddiaya karşılık umut verici ve heyecanın daha da artmasını sağlayacak bir geri dönüş yaptı. Konami sözcüsü Eurogamer sitesine yaptığı açıklamada "Şu noktada herhangi bir şey paylaşamayız ama tüketici geri dönüşünü dinliyoruz ve sıradaki yapımı sunmanın yollarını arıyoruz." yorumunda bulundu.

Sözcünün yaptığı bu açıklama, Silent Hill sayfasının kapatılmak istenmediğinin güçlü bir kanıtı ve son çıkan Silent Hill oyunlarının yarattığı hayal kırıklığı da göz önünde bulundurulursa, Konami bu defa çok daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum.