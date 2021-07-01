Konsol ve Windows Oyunlarında Reklam Gösterilecek

Konsol ve Windows oyunlarında reklam izle ödülünü al dönemi başlıyor. Aylarca süren testlerden sonra, pazarlamacılar nihayet konsol ve PC oyunlarında video reklamları yayınlamaya başlayabilecek. Peki ya nedir bu playerWON reklam sistemi?

Reklamlar yıllardır mobil oyunları alt üst ediyor. Twitch ve YouTube gibi platformlarda yüzlerce reklam görüyoruz ve hatta bazı yayın hizmetlerinde reklamlardan kaçmak imkansız. Şimdi, bir şirket bu hizmeti konsol oyunlarına getirmek istiyor.

Axios tarafından bildirilen yeni bir rapor, playerWON adlı yeni reklam platformuna değiniyor. Oyunlara reklam getirmeyi amaçlayan platform, oyunculara reklam izledikleri için ödüller vermek üzere tasarlandı. Benzer bir taktik yıllardır mobil oyunlarda olmasına rağmen konsol oyunları için çığır açıcı olacak gibi görünüyor.

Axios'dan Sara Fischer'ın da belirttiği gibi ağır bir reklam deneyimi, kullanıcı etkileşimini bozabilirdi. Bu kesinlikle oyuncuların lehine olmayan bir özellik, bu nedenle her türlü olumsuz deneyim insanları konsol oyunlarından uzaklaştırabilir. Tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir geliştirici oyunlarının maddi kaygı yüzünden mahvolmasını istemez, ancak bazı geliştiriciler çizgiyi aşmak istiyor gibi görünüyor.

Axios'a göre şu anda iki büyük şirket playerWON anlaşmasına katıldı: EA Games ve "Smite", "Rogue Company" ve "Paladins"in arkasındaki geliştirici Hi-Rez Studios.

Konsol ve Windows oyunlarında reklam izle ödülünü al dönemi

Axios, Smite oyununun test çalıştırmalarından alınan bazı umut verici araştırmaları da yayınladı. Test çalıştırmalarına göre, oyuncuların reklam gömülü oyunu oynama olasılığı %22 ve reklamlardan elde edilen ödülleri oyuna harcama olasılığı %11 daha yüksekti. Bu gibi sonuçlar, neden daha fazla şirketin playerWON'a şans verebileceğinin de bir göstergesi.

Axios'a göre PlayerWON'un amacı, oyuncuların 15 veya 30 saniyelik reklamları izlemesini sağlamak. Bu reklamlar, playerWON üzerinden barındırılan sunucuda olacak ve oyunlar, ödülü vermek için bir oyuncunun reklamı tamamen izleyip izlemediğini kontrol edecek. Geliştiriciler ise bu tür bir ödül sistemini kendi oyunlarına yerleştirmek için playerWON teknolojisini kullanacak.

Unutulmaması gereken önemli nokta, playerWON'un şu anda oynaması ücretsiz oyunları hedeflemesidir. Yani bunu gelecekte "Smite", "Fortnite" ve hatta "Genshin Impact" gibi yapımlarda görebilirsiniz. Ancak en azından şimdilik para ödediğiniz oyunlarda görünmeyecek.

İstatiksel gerçeğe rağmen hala oyuncular arasında belirsizlik yaşandığını belirtmek gerekiyor. Konsol veya bilgisayar fark etmeksizin oyunu reklam duvarının arkasına kilitlemek, şirketlerin başını belaya sokabilir ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir.