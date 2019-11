Konsollar ve PC için Geliştirilen Last Stop Oyunu Duyuruldu

Bizleri What Remains of Edith Finch, Flower, Gone Home ve Journey gibi kaliteli yapımlar ile buluşturmuş olan Annapurna Interactive, bu listeye bir yapım daha ekleyecekmiş gibi görünüyor. Last Stop, konsollar ve PC için önümüzdeki sene satışa sunulacak.

Virginia ile adını duyuran Variable State tarafından geliştirilmekte olan Last Stop, üçüncü kişi bakış açısından oynanacak hikaye anlatımlı bir oyun olacak. Bir antoloji deneyimi yaşatacak olan Last Stop, kendi içinde üç ayrı hikaye sunacak. Ancak bu hikayelerin ayrı ayrı oyunlar olarak satışa sunulmayacaklarını söyleyelim.

Geçeceği yer itibarıyla sizi günümüzün Londra şehrine götürecek olan her bir hikayede, yaşanan doğaüstü bir kriz neticesinde yolları kesişecek olan Donna, John ve Meena karakterlerinden birinin rolüne bürüneceksiniz. Senaryoların akışı boyunca bu karakterlerin bireysel hikayelerini öğrenmenin yanı sıra diyalog seçimleri ile bire bir konuşmaların gidişatını da belirleyebileceksiniz. Bu seçimleriniz de karakterlerinizin kaderlerini belirleyecek elbette.

Şu an için herhangi bir çıkış tarihi olmayan Last Stop için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!