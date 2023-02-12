Depremzedeler İçin Konteyner Kentlerin Yapımına Başlandı

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmak için ülke olarak seferberlik ilan edilmiş durumda. Vatandaşlar var gücüyle gerekli yardımları depremzedelere ulaştırmaya çalışırken, 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin ardından barınacak yer için konteyner kent kurma çalışmaları da sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 ilde büyük yıkıma yol açan ve binlerce depremzedenin ihtiyacı olduğu kalacak yer sorununu çözme planlarıyla ilgili bir dizi açıklamada bulundu. Depremzedelere sağlanacak konteyner kentlere elektrik ve su gibi önemli ihtiyaçları da çözmeye başlayacaklarını belirten Adil Karaismailoğlu, vatandaşları olağan yaşamına döndürmek için çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Konteyner Kent İlk Olarak Adıyaman'a Kurulacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise birçok bölgeye çadır kentler kurulduğunu, başta Adıyaman olmak üzere ihtiyaç olan illere konteyner kentler kuracaklarını da belirtti. Depremzedelere sağlanacak yeni konutlara kadar geçici olarak kalacakları konteyner kentlerin yerleri şimdiden belirlenmiş durumda.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara göre vatandaşlar yeni konutları sağlanana dek yalnızca 1 yıl kendilerine sağlanan konteynerlarda kalacaklar. Çadır kentlere göre hava koşulları açısından daha dayanıklı olduğu belirtilen konteyner kentlerin yapımının kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.