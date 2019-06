Kontrat Sistemi Call of Duty: Black Ops 4'e de Geldi

Treyarch Studios tarafından geliştirilmiş olan Call of Duty: Black Ops 4 için yeni güncellemeler yayınlanmaya devam ediliyor. Bu haftanın güncellemesinin en önemli özelliği ise kontrat sisteminin oyuna getirilmiş olması. Bu sistem sayesinde Call of Duty: Black Ops 4 oyununda Contraband haricinde de çeşitli ödüller kazanabileceksiniz.

İlk olarak Call of Duty: Black Ops oyununda karşımıza çıkan kontrat sistemi, daha sonradan Call of Duty: Black Ops III ve Call of Duty: WWII oyunlarında da yer almıştı. Bu hafta itibarıyla Call of Duty: Black Ops 4 oyununa da gelen sistem şu anda sadece PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında mevcut. PC platformu için de önümüzdeki hafta faaliyete geçecek.

Multiplayer, Blackout, Zombies ve World League için geçerli olan kontratlar Standart ve Hard olmak üzere iki farklı tipte olacaklar. Dünya genelinde bir günlük kontrata ek olarak Multiplayer, Blackout, Zombies ve World League için ek altı tane olmak üzere toplamda yirmi sekiz kadar kontratınız olacak. Bir tanesi günlük ve diğer ikisi de sizin tarafınızdan seçilmek üzere aynı anda sadece üç kontrat aktif edebileceksiniz. Aktif kontratların süresi hiçbir zaman dolmayacakken, kontrat havuzu yenilenene kadar tercihen başka bir kontrata geçiş yapabilmeniz de mümkün olacak.

Tamamladığınız kontratlar karşılığında da Reserve Case(ler), Multiplayer, Zombies ve World League'de hediye XP, Zombies'de ayrıca Nebulium Plasma ve Blackout'ta da hediye Merits kazanımınız olacak.

Gelelim yeni güncellemenin detaylarına. Yayınlanan yeni güncelleme ile PlayStation 4 platformunda Zombies'in "Unsinkable" Gauntlet meydan okuması için Hard zorluk derecesi eklendi. Tamamlamanız durumunda da çifte Nebulium Plasma ödülleri kazanacaksınız. Bu moda özel madalyalar ve kartvizitler de kazanabileceksiniz.

Blackout tarafında ise Blackjack's Stash, artık zaman sınırlı modlarda da mevcut. Ne var ki, her elde sadece bir tane açabileceksiniz.

Güncelleme ile PlayStation 4 ve Xbox One için Multiplayer tarafında Hacienda haritasının alternatif ışıklandırmalı versiyonu Hacienda Twilight adıyla rotasyona, Prop Hunt modunda Morocco ve Summit, Capture the Flag modunda da Frequency ve Jungle harita rotasyonuna eklenirken, Prop Hunt modunda oyuncuların haritanın altına saklanmalarına olanak tanıyan açık da kapatılmış olacak. Silahlar ve modlarla ilgili bir takım ince ayarlamaların yapılıyor olması da söz konusu. Mesela Daemon 3XB için üçüncü bir şarjör daha eklenmiş olması, oyuncuların Domination maçlarına artık bitişe yakınken katılımda bulunamayacak olmaları gibi. Öte yandan 25 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Capture the Flag, Endurance Moshpit, Barebones Objective Moshpit, Prop Hunt ve Mercenary Deathmatch Moshpit Featured Playlist olarak karşınıza çıkacak.

Blackout tarafında ise madalyalar artık mevcut ve yaptığınız eylemler karşılığında size verilecek. Mesela arkadaşınızı kaldırmak, takım arkadaşlarınıza yardımda bulunmak, zombileri bertaraf etme, birden fazla infaz gerçekleştirmek. Madalya kazandığınız zaman aynı zamanda Merits de kazanabileceksiniz.

Sentry artık tüm Blackout modlarındaki zulalardan ve ikmal sandıklarından çıkacak ama Multiplayer tarafındaki versiyonuna göre daha az hasar verecek. Daha çok uyarı sistemi olarak görev göreceği söyleniyor. Ayrıca Outfit görevleri tamamlamanız durumunda "Numbers" Death Effect hediyeniz de olacak.

Blackout tarafında 25 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Alcatraz Quads, Hot Pursit, Solo, Duos, Quads da Featured Playlist'ler olarak karşınıza çıkacak.

Son olarak PC platformunda 25 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında Capture the Flag, Barebones Deathmatch Moshpit ve Endurance Moshpit Multiplayer Featured Playlist'leri, aynı tarihler arasında Blackout tarafında da Alcatraz Quads, Hot Pursuit ve Duos Featured Playlist'leri olacaklar.