Erdoğan, Kontrollü Normalleşme İçin Tarih Verdi!

Kontrollü normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kontrollü Normalleşme Tarihi Belli Oldu

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla 17 günlük tam kapanma yasakları başladı. Tam kapanma önlemleri, 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Peki, kontrolleşme süreci ne zaman gerçekleşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kontrolleşme sürecine dair çok önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre normalleşme süreci Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Normalleşmeye ilişkin detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.

NTV'deki habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kısıtlamalara ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram" sözlerini kullanmıştı ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti:

"Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum."

Sputnik V Yan Etkileri Neler?

Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor. Kısa süre önce yaşanan gelişme sonucunda ülkemizde Sputnik V aşısının da uygulanmaya başlanacağı belli olmuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısı uygulanan kişilerde aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk haricinde hiçbir yan etkinin görülmediğini ifade etmişti.

Prof. Dr. Balık, Sputnik V'in tıpkı diğer aşılar gibi 2 doz şeklinde uygulandığını fakat diğer vektör aşılarından farklı olarak daha güçlü bir bağışıklık sağlamak için ikinci dozda farklı adenovirüsler kullanıldığını söylemişti.