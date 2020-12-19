Exxen’e Taşınan Konuşanlar Programının Hayranlarını Üzecek Gelişme!

Yeni ve ses getiren projesi için tanınmış isimlerle anlaşmalarını sürdürmekte olan Acun Ilıcalı, 2021 yılında kullanıma açıldığında dijital yayın platformunun Netflix’e rakip olma potansiyelini arttırmak için YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlardaki popüler programları platformuna getirme çalışmalarını devam ettiriyor. Ilıcalı, birkaç hafta önce YouTube’un en popüler programlarından bir tanesi olan ve Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar programının da Exxen’de olacağını duyurmuştu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, “Exxen benim hayallerimi hayata geçirebileceğim bir platform. Televizyonda istediklerimizi yapamıyoruz. Bunun sebebi reklam kuralları. Exxen başka bir dünya. Ülkemizde olmayan her şeyi dibine kadar yapabileceğiz. Süre sıkıntısı da yok. Çok iyi isimlerle anlaştık. Dünya markalarıyla mücadele edeceğiz. Büyük bir risk aldık” ifadelerini kullanarak tanınmış yüzlerle yaptığı anlaşmalarının devamının geleceğinin sinyalini vermişti.

Ilıcalı, Hasan Can Kaya’nın son zamanlarda oldukça popüler olan programının dijital yayın platformuna geleceğini Instagram gönderisi olarak paylaştığı “Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen’de. Hepimize hayırlı olsun” yazısı ile duyurmuştu.

Konuşanlar Programının Tüm Bölümleri YouTube’dan Kaldırıldı!

Birkaç hafta önce Exxen’e taşındığı bildirilen programın mevcut tüm bölümleri bugün programın yer aldığı YouTube kanalından kaldırıldı. Yeni tip koronavirüsle beraber izlenme oranında önemli bir artış meydana gelen programın hayranları, programın kaldırıldığını öğrendikten sonra sosyal medya platformları üzerinden üzüntülerini dile getirmeye devam ediyor.

Programın YouTube’dan kaldırılmasının üzerine “#Exxen“ ve “#Konuşanlar” hashtagleri Twitter gündemine oturdu. İzleyicilerin ve programın hayranlarını kafasında meydana gelen “Konuşanlar programı YouTube’dan neden kaldırıldı?” ve benzeri soru işaretlerini gidermek için programın sunucusu tarafından bir açıklama yapıldı. Program hakkında gelen eleştiriler sonrasında Hasan Can Kaya YouTube’da gerçekleştirdiği bir canlı yayınla uzun bir açıklama yaptı. Kaya, YouTube üzerinden başlattığı canlı yayın sırasında hem programın neden kaldırıldığını hem de takipçilerinin kafasında yer alan soru işaretlerini gidermek için gelen sorulara önemli yanıtlar verdi.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Yeni dijital yayın platformunun 2021 yılında hizmet vermeye başlaması bekliyor. O zamana kadar söz konusu programı izlemek isteyenlerin biraz beklemesi gerekiyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.