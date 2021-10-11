Konuşurken Kekeleme Nasıl Geçer Sorusunun Yanıtı Çevrede Saklı

Konuşurken kekeleme nasıl geçer sorusuna ayrıntılı bir yanıt sunan yeni bir araştırmada konuşurken kekeleyen yetişkinlerin onları kimsenin dinlemediğini düşündüğünde konuşmanın daha akıcı bir hal aldığı gözlemlendi.

Dünya çapında çok sayıda insanın kekeleme sorunu olduğu biliniyor. Konuşmanın önündeki bu engelin nasıl meydana geldiği hala uzmanlar tarafından araştırılıyor.

Yeni gerçekleştirilen çalışma ise kekemeliğin sebebiyet verdiği ve bunun nasıl tedavi edilebileceği konusunda büyük bir ipucu niteliğinde olabilir. Araştırmanın sonucunda kekeleyen yetişkinlerin kendi başına olduğunda, daha doğrusu çevresinde onu dinleyen kimsenin olmadığını düşündüğünde akıcı bir şekilde konuşabildiği tespit edildi.

Araştırmaya Göre Konuşurken Kekeleme Nasıl Geçer?

Araştırmanın öne çıkardığı en önemli faktör, dinleyiciden ibaret gibi görünüyor. Dinleyici faktörü eğer denklemden çıkarılırsa ya da görmezden gelinirse kekeleme sorunu da ortadan kalkmış oluyor. New York Üniversitesinde bir araştırmacı olan Eric Jackson, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kekelemeli konuşan insanların yalnız konuşurken kekelemediği ile ilgili pek çok söylenti var fakat bu söylentilerin hiçbiri laboratuvar ortamında doğrulanmadı çünkü insanların gerçekten yalnız olduğuna inandığı bir ortam yaratmak oldukça zor."

Araştırmacılar, çalışma için 23 gönüllü seçti ve onları 5 farklı teste tabi tuttu. Bunlardan ilki sesli okuma, ikincisi özel konuşma (kişinin kimse tarafından dinlenmiyormuş gibi göründüğü konuşma), iki dinleyici için özel konuşma tekrarı ve araştırmacılar ile yapılan iki farklı konuşmaydı.

Özel konuşma testinde katılımcılara yerine getirmeleri gereken bir görev verildi. Bu görev öncesinde katılımcılara onları görev esnasında kimsenin dinlemeyeceği söylendi fakat aslında özel konuşma testine katılan her gönüllü dinleniyordu. Bu test sırasında yüksek sesle konuşanların o görevde daha başarılı olduğu gözlemlendi.

Araştırmacılar tarafından izlendiğini ve dinlendiğini bilmeyen gönüllülerin neredeyse tamamı testi hiç kekelemeden geçti.

Jackson, "Katılımcıları yalnız olduğu, konuşmalarının bir dinleyici tarafından duyulmadığı konusunda ikna etmek için yeni bir yöntem geliştirdik ve yetişkin kekemelerin bu koşullar altında kekelemediklerini gördük" dedi.

Jackson, dinleyici faktörünün konuşma üzerinde bu kadar etkili olmasını bunun sadece bir konuşma sorunu olmadığına bağlıyor. Journal of Fluency Disorders'ta yayımlanan araştırma, kişilerin konuşmasında görülen baskısının çevreden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Bu da bizlere konuşurken kekeleme nasıl geçer sorusunun yanıtını veriyor.