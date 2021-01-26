Konya'da 3000 Yıllık Antik Krallık Keşfedildi

Konya'nın antik krallığı keşfi Tunç Çağı'na ışık tutuyor. Yaklaşık 3000 yıl önceki Frigya'nın bozgununu anlatan bir steli keşfeden arkeologlar, Anadolu'daki kaybolmuş bir krallığı yeniden ortaya çıkardı. İşte Anadolu ve eski çağlara ışık tutacak keşif.

3000 yıldan fazla bir süre önce gelişen eski bir imparatorluğun anıları, Türkiye'de yeniden su yüzüne çıkıyor.

Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde kilometrelerce uzanan Konya Ovası, binlerce yıldır unutulmuş şehirlerin hatıraları ve hala saklı kalıntılarla dolu olabilir. Chicago Üniversitesi Doğu Enstitüsü'ndeki arkeologların yeni keşfi bunlardan birini gösteriyor.

Science Alert'te yer alan rapora göre, 2019'da Turkmen-Karahöyük kenti yakınlarındaki eski bir alanı araştıran arkeologlar, yerel bir çiftçi sayesinde çok önemli bir keşif gerçekleştirdi.

Konya antik krallığı keşfi Tunç Çağı'na ışık tutuyor

Üzerinde okunaksız yazıtlarların yer aldığı işaretlenmiş büyük ve garip bir taşı fark eden çiftçi, uzmanlara haber verdi. Chicago Üniversitesi uzmanlarıyla gerçekleştirilen çalışma sonrasında bu taşın, Tunç Çağı ve Demir Çağı'nda bu bölgede kullanılan bir dil olan Luvice'ye ait olduğunu saptandı.

Çeviriler sonucunda bu stel üzerinde askeri bir zaferin anlatıldığı dile getirildi. Anadolu'nun son derece güçlü bir krallığı olan Frigya'nın bozgununu anlatan stel, Anadolu'nun orta ve batı kesimini MÖ 1.200 civarında işgal eden Hartapu Krallığı'na işaret ediyor.

Stelin dil analizinin yapılmasıyla birlikte Kral Midas'ın hükümdarlığı döneminde yazıldığını gösteriyor. Hiyerogliflerden biri, Kral Hartapu'nun düşman güçleri tarafından ele geçirilen Midas'a karşı kazandığı zaferini sembolize ediyor. Yine de araştırmacılar Hartapu ve yönettiği krallık hakkında çok az bilgiye sahip.

Chicago Üniversitesi'nden arkeolog James Osborne, "(Stelin) sudan dışarı çıktığını görebiliyorduk, bu yüzden kanala atladık. Küçük köy yerleşimlerinden büyük imparatorluğa geçiş sürecini merak ediyoruz. Burada ilk sulama kanalları milattan önce 2500'lü yıllarda başlıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ortak yazarlarından olan arkeolog, "Bu krallığın varlığı hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Bir anda Tunç Çağı ve Demir Çağı hakkında bazı ilginç yeni bilgiler edindik." dedi. Ayrıca Osborne'a göre keşfedilen stelin konumu, birkaç kilometre boyunca uzanan Hartapu Krallığı'nın başkenti olabileceğini gösteriyor: "Bu höyüğün içinde saraylar, anıtlar, evler olacak. Bu stel harika, inanılmaz derecede tesadüfi bir bulundu, ama bu yalnızca başlangıç gibi gözüküyor."