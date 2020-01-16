Konya Belediyesi Kendi Kripto Parası için Düğmeye Bastı!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeye ait kripto para birimi için düğmeye basıldığını belirtti.

Şehir Coin

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan Altay, şehir coin olarak isimlendirilen bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Blockchain üzerinde bir çalışma yürütüyoruz. Biz acaba bir şehir coin üretebilir miyiz diye çalışıyoruz. Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda iş birliğine hazırız. Özellikle sosyal yardımlarımızı acaba bununla vererek bir ekosistem oluşturabilir miyiz ya da belediye iştirakindeki şirketlerin alım satımlarını bununla yapabilir miyiz diye çalışıyoruz."

"Belki ileride yasal düzenleme ile birlikte belediyenin aldığı vergileri de eğer bu coinler ile alabilirsek kendi ekosistemimizi oluşturabiliriz."

Yapılan açıklamalardan da fark edebildiğiniz gibi proje şu sıralar planlanma aşamasında bulunuyor. Bununla birlikte belediyenin bu konuyu kayda değer bir proje olarak görmesi ve bununla ilgili iş birlikleri kurması durumunda önümüzdeki senelerde hayata geçme imkanı bulunuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediye, kendi kripto para birimlerine hangi ismi vermeli? Hemen aşağıdaki yorum sekmesinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.