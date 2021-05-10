Konya Büyükşehir Belediyesine Siber Saldırı: 1 Milyon Kişinin Bilgileri Çalındı!

Konya Büyükşehir Belediyesi siber saldırıya maruz kaldı. Aktarılan bilgilere göre saldırı sonrasında yaklaşık 1 milyon vatandaşa ait bilgiler çalındı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, siber saldırı doğrulandı. Gerçekleşen saldırıya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Konya Büyükşehir Belediyesi Siber Saldırıya Uğradı

Bilgisayar korsanları, 29 Mart tarihinde Konya Büyükşehir Belediyesine saldırı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen saldırı sonucunda aralarında belediye çalışanları ve belediyeye e-posta atan vatandaşların da yer aldığı yaklaşık 1 milyon kişinin T.C. kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgiler çalındı.

Hackerlar, çaldıkları bilgileri bir hacker forum sitesinde ücretli olarak paylaştı. Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, SÖZCÜ'ye yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin sık sık siber saldırılara maruz kaldığını ifade etti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Mart tarihinde belediyenin sistemleri yoğun şekilde saldırılara maruz kaldı. Saldırı esnasında belediyenin internet sitesinde açık şekilde yayımlanan veriler ve bu veriler ile ilgili logların yanı sıra çok az sayıda kişisel e-posta ve telefon numarasının bulunduğu tespit edildi.

Belediye yetkilileri, 30 Mart tarihinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve emniyete konu ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını söyledi. Söz konusu olayın şu anda yargı aşamasında olduğunu belirten yetkililer, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Güvenlik güçlerinin konu ile ilgili bilgilendirildiğini belirten yetkililer, "Son dönemde yurt dışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır" ifadelerine yer verdi ve açıklamaya şu sözler ile devam etti: