Konya'da Virüs Kavgasında 1 Kişi Yaralandı

Bir süredir sosyal medyada şakası dönen olay gerçek oldu. Konya'da bir göl kenarında balık tutan iki grup arasında koronavirüs kavgası çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çin'de başlayan ve Çin'in tatil dönemine denk gelmesi sebebiyle dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs COVID-19 ya da Sars-Cov-2, son bir aydır dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelmişti. Çin dışında İtalya ve İran'da önemli zararlara yol açan virüs, dün itibarıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile Türkiye'ye de gelmişti. Türkiye'deki ilk vakanın tespit edilmesinin ardından hızlı önlemler alınmış, okullar tatil edilmişti.

Eğtime ara veren, spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar veren Türkiye'de birçok özel şirket de çalışanlarını evden çalışmaya yöneltmişti. Tedbirler sonrasında virüsün yayılma hızının düşeceği tahmin edilirken, bugün Konya'dan beklenmedik bir haber geldi.

Konya'da koronavirüs kavgası

Konya'nın Beyşehir ilçesi Köprübaşı mevkisinde, Afgan uyruklu Habibullah, arkadaşı ile birlikte göl kenarında balık tuttuğu sırada yanına yaklaşan U.G. ile iddiaya göre 'Siz buraya corona virüs mü getiriyorsunuz?' diye tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından U.G, cebinden çıkardığı bıçakla, Afgan uyruklu Habibullah'a saldırarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Durumu ağır olan Habibullah, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesinin ardından Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan U.G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Habibullah'ın yanındaki ismi öğrenilmeyen arkadaşı da emniyetteki ifadesinde, "U.G.'nin arkadaşına 'Siz buraya koronavirüs mü getiriyorsunuz?' diye bağırarak bıçakla saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.