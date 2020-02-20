Konya, Kripto Para Çıkarıyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay merakla beklenen kripto para hakkında açıklamalarda bulundu.

Konya'dan Şehir Coin Geliyor!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz aylarda belediyeye ait kripto para birimi için düğmeye basıldığını belirtmişti.

Başkan Uğur İbrahim Altay, IstanBlock2020 konferansında blockchain temelli şehircoin projesini ve gelecekte atacakları adımları paylaşacak. IstanBlock2020 konferansına Bitcoin.com Yönetim Kurulu Başkanı Roger Ver, Bybit’in kurucu Ceo’su Ben Zhou, NEO’nun kurucusu Da Hongfe katılım sağlayacak.

Düzenlenecek olan etkinlikte Konya'nın kripto parası hakkında detaylar paylaşılacağı açıklandı. Altay, yaptığı açıklamada bu yılın başında 2.4 milyon kişiye ev sahipliği yapan Konya’da blockchain’i yaygınlaştırmak adına 'ŞehirCoin' adını verdikleri kendi kripto para birimlerini geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

ŞehirCoin adını taşıyacak olan kripto para hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Sizler Konya'nın kripto para çıkaracak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!