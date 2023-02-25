Konya'da İki Fay Arasında 37 Metrelik Obruk Oluştu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası fayın yarattığı etkiler deprem bölgesinin dışında kalan illeri de etkiliyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 37 metre boyutunda ve 12 metre derinlikte bir obruk oluştuğu gözlemlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gözlemlenen bu obruk, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarım arazisinde meydana geldi. Obruğun oluştuğu bölgede araştırmalar yapan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, bu obruğun iki fay arasında oluştuğunu belirtti.

"Yağışlı periyotlardan sonra obrukların, yoğun olarak arttığını gözlemledik. Üstteki örtü tabakasının ağırlaşması ve obruk oluşumunu etkileyen önemli nedenlerden bir tanesi deprem." diyen Prof. Dr. Fetullah Arık'ın açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

"Karapınar'ın Seyithacı yaylasının yaklaşık 500 metre batısındayız. Seyithacı fayının biraz daha batısında özellikle birkaç basamak halinde ve fayın yükselti yapmış olduğu birinci basamak ile ikinci basamağın arasındaki düz bölgede meydana gelen bir obruk. Şu anda yapmış olduğumuz ölçümlerde, yaklaşık dairesel geometrili 37 metre çapında, 12 metre derinlik bir obruk oluşmuş durumda. İn suyu formasyonunun üzerinde jeolojik olarak genellikle karbonatlı kayalardan oluşuyor. Bu formasyon içerisinde killerin zengin olduğu bölümlerde tarımsal üretim de yapılabiliyor.

Obruğun oluşum zamanıyla ilgili de vatandaşlardan aldığımız bilgide ise dün gece ya da dün sabah oluştuğuyla ilgili bilgiler edindik. Son günlerde yaşamış olduğumuz deprem etkinlikleriyle doğru bağlantısını kurmak zor. Ancak bu bölgede bu yıl içinde vatandaşlar tarafından ihbar edilen ilk obruk olarak kayıtlara geçti. Bu bölgede Seyithacı yaylasının daha güneyinde Ekmekçi yaylasında var bu bölge içerisinde 100'den fazla obruk oluştu günümüze kadar. Geçmiş yıllarda ölçümlerini de yapmıştık. Obruğa duyarlı bir alan içerisindeyiz şu anda. Burada obruk oluşması olağanüstü bir durum değil. Obruk oluşumu beklenen yerlerden bir tanesi, riski yüksek alanlardan birisinde bulunuyoruz."