Köpek Balığı Saldırısından Çok İlginç Bir Taktikle Kurtuldu

Köpek balığı saldırısına uğrayan bir sörfçü, dehşet dolu anları için Radyo Yeni Zelanda'ya röportaj verdi. Bu saldırıdan köpek balığına yumruk atarak kurtulan sörfçünün, sadece birkaç küçük sıyrığı vardı.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde hayatını devam ettiren sörfçü Nick Minogue, cumartesi sabahı Coromandel Yarımadası’ndaki Pauanui Plajı'ndan 300 metre açıkta sörf yaparken büyük beyaz köpek balığı ile kapıştı. Buradan kurtulan Minogue, yaşadığı dehşet dolu anları Radyo Yeni Zelanda’ya teker teker ifade etmeye çalıştı.

Köpek balığı saldırısı küçük sıyrıklarla atlatıldı

Olayı çok geç farkettiğini söyleyen sörfçü, büyük beyazın ön koluna ve dirseğine defalarca kez çarptığını da itiraf etti. Elbette bu durum onu fazlasıyla korkuttu.

Köpek balığı tarafından sörf tahtasının önüne sıkıştırılan bu adam, “Köpek balıklarının gözlerine, burnuna veya kafasına atılan yumruklardan hoşlanmadıklarını duymuştum. Bu yüzden gözüne yumruk atmaya gittim. Bu, ulaşabileceğim en savunmasız ve en yumuşak hedefti” ifadelerine yer verdi.

Bu konuda uzman olan Riley Elliot, Nick Minogue’nin sörf tahtasındaki ısırık izlerine bakıldığında büyük beyaz köpek balığının sinirli olduğu görülüyor. Dalgıcın bu konuda son derece şanslı olduğunu söyleyebiliriz.