Sürekli Yüzen Köpek Balıkları Nasıl Dinlenir?

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmada sürekli olarak yüzen köpek balıkları nasıl dinlenir sorusunun cevabı bulundu. Araştırmacılara göre köpek balıkları da zaman zaman şekerleme yapabiliyor fakat bu tahmin edilebileceği üzere insanlarınkinden biraz daha farklı gerçekleşiyor.

Hiç Durmadan Yüzen Köpek Balıkları Nasıl Dinlenir?

Florida Uluslararası Üniversitesinden Yannis Papastamatiou'nun öncülüğündeki bir araştırma ekibi, Fransız Polinezyası'ndaki Fakarava'da Gri Resif Köpek Balığı (Carcharhinus Amblyrhynchos) türünün gece avlanma davranışlarını incelerken onların dinlenme sürecinin nasıl gerçekleştiğini ortaya çıkardı.

Bu köpek balıkları yaşadıkları süre boyunca sürekli olarak yüzerler çünkü solungaçlarının onları canlı tutması için oksijen ihtiyacı duyarlar. Bu canlıların yeterli oksijeni elde etmesi için hareket halinde olması gerekir. Bu nedenle diğer hayvanların dinlenme şekli gibi sabit kalmaları söz konusu olamıyor.

Papastamatiou köpek balıklarının yukarı doğru akıntıya karşı yüzdüğünü fark edene kadar köpek balıklarının tam olarak nasıl dinlendiği tabiri caizse sırdı. Araştırmacılara göre en ilginç olan kısmı ise yüzgeçlerini zar zor hareket ettirecek kadar hareketsizlerdi.

Araştırmacılara göre köpek balıkları gün boyunca oldukça sakin ve rahattı, oldukça az efor sarf ederek yüzüyordu. Bu, araştırmacılara göre çok ilginçti çünkü bu denli güçlü bir akımın karşısında bu denli yavaş hareket etmeleri pek olası değildi.

Köpek balıkları, kanalın önüne doğru süründüğünde öncü olma görevini üstlenen köpek balıkları geriye doğru kayıyor ve akımın onları başladıkları yere geri götürmelerini sağlıyordu. Bu canlılar sanki bir tür döngünün içerisindelerdi. Akıntı onları ileri sürüklendiğinde geri dönüyorlar ve akıntı onları yeniden sürüklüyordu.

Araştırma ekibi, bunun anlaşılmasını sağlamak için bir dizi araca ihtiyaç duydu. Ekip bu nedenle kimse etrafta yokken hayvanların davranışlarını gözlemek için akustik izleme sistemini ve su altı kameralarını kullandı.

Ekip kullandıkları araçlarla yukarı doğru akıntıda yüzen köpek balıklarının enerji harcamasını hesaplamak için biyomekanik bir model oluşturdu. Ekibin hesaplamalarına göre köpek balıkları her yukarı doğru çekildiklerinde normal bir şekilde yüzmek için harcadıkları enerjinin en az yüzde 15'ini kullanmıyordu.

Bu, araştırmacılara göre kuşların minimum enerji ile havada kalmaya devam etmek için başvurduğu yöntemle benzerlik taşıyor. Bu nedenle gelecekte diğer hayatta kalmak için hareket etmek zorunda olan köpek balıklarının bulunması için çalışmada elde edilen bu bilgiler kullanılabilir.