Köpek Balıkları 19 Milyon Yıl Önce Yok Olmanın Eşiğine Gelmiş

Açık okyanuslarda yaşayan köpek balıkları, bir araştırmaya göre yaklaşık 19 milyon yıl önce bilinmeyen bir nedenden ötürü yok olmanın eşiğine gelmiş. Olay sırasında söz konusu canlıların yüzde 90'ı ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Birçok köpek balığı, aşırı avlanma, plastik kirliliği ve yasa dışı avcılık da dahil olmak üzere çeşitli insan faaliyetlerinden ötürü yok olma riski ile karşı karşıya. Bu canlıların en az 420 milyon yıldır var olmaları ve çoğu bu süre içerisinde meydana gelen büyük felaketlere karşı dirençli olmaları, bunu daha da çarpıcı hale getiriyor.

Köpek Balıkları Neredeyse Yok Olacaktı

Harvard Üniversitesinde olduğu zamanlarda araştırmayı yürütmeye başlayan Yale Üniversitesinden Elizabeth Sibert ve New York Eyalet Üniversitesinden Leah Rubin, pelajik bölgelerdeki bu canlıların toplu olarak yok olduğuna dair ilk kanıtların bulunduğunu söyledi.

Newscientist'teki habere göre araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun hem kuzeyinden hem de güneyinden alınan çamur örneklerini inceleme altına aldı. Köpek balığı kalıntılarına odaklanan ekip, deniz tabanının 15 metre üzerinden aldığı çamur örneklerinin 40 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

Sibert ve Rubin, çalışmada toplamda 1263 diş fosilinin keşfedildiğini açıkladı. Araştırmacılar, kalıntı örnekleri sayesinde yaklaşık 19 milyon yıl önce Miyosen olarak da bilinen bir dönemde bu canlıların pullarının çeşitliliğinde ani bir düşüşün meydana geldiğinin tespit edildiğini belirtti.

Sibert'a göre Erken Miyosen'de açık okyanusta yaşayan bu canlıların yüzde 90'ı büyük yok oluşa dahil oldu. Bu oran, 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden Kretase-Tersiyer yok oluşu sırasında aynı canlıların yaşadığı yok olma seviyesinden iki kat daha fazla görünüyor.

Rubin'e göre bu canlıların pullarının bolluğu ve çeşitliliği büyük oluştan bu yana hiçbir azalış ya da artış görmemiş. Newscientist'e göre bugün yaklaşık 400 köpek balığı türü bulunuyor.

Araştırmacılar söz konusu yok oluşu tetikleyenin ne olduğundan emin değil. Rubin, Erken Miyosen'de önemli bir iklim olayının olmadığını söyledi. Michigan Üniversitesinden Matt Friedman, jeolotik kayıtlarda seçici yok olmalara dair birçok örneği işaret ederek o bölgelerde yaşayan canlılar arasından nesli tükenen sadece tek bir canlının olmasının oldukça seçici göründüğünü söyledi.