Köpek Balıklarındaki Proteinler Omicron'a Karşı Koruma Sağlayabilir

Yapılan bir araştırma, köpek balıklarındaki proteinlerin Omicron dahil olmak üzere pek çok koronavirüs varyantına karşı koruma sağlayabileceğini gözler önüne serdi. VNAR olarak isimlendirilen proteinlere ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni varyantı Omicron olarak isimlendirdi. Yüksek yayılma hızına sahip olan Omicron, çok kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görüldü.

Köpek Balıklarındaki Proteinler Omicron'dan Koruyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada oldukça önemli bilgilere ulaşıldı. IndyTurk'teki habere göre köpek balıklarının bağışıklık sisteminde yer alan antikor benzeri proteinler Omicron dahil olmak üzere pek çok varyanta karşı koruma sağlayabilir.

Bilim insanları, VNAR olarak isimlendirilen söz konusu proteinlerin, insan antikorlarının onda biri büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Bu, VNAR'ların insanlarda yer alan antikorların ulaşamayacağı noktalara girecek kadar küçük olduğu anlamına geliyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesinde yer alan araştırmacılar, laboratuvarda VNAR proteinlerinin yeni tip koronavirüs üzerindeki etkisini gözlemlemek için birtakım incelemeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen inceleme sonucunda virüsün insan hücrelerine bulaşmasını kalıcı olarak durdurabilen milyarlarca proteinden üç tanesi tespit edildi.

Araştırmacılar, söz konusu proteinler ile tedavinin mevcut COVID-19 salgını esnasında kullanılamayacağını, gelecekte meydana gelebilecek salgınlar ile mücadele kapsamında köpek balığı proteinlerinin hazır olabileceğinin altını çizdi.

Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, köpek balığının bağışıklık sisteminde yer alan proteinlerin kanserleri teşhis ve tedavi etme yeteneğinin olup olmadığını da gözlemlediklerini söyledi.

En Sık Görülen Omicron Belirtileri Neler?

Öksürük (yüzde 89)

Yorgunluk (yüzde 65)

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı (yüzde 59)

Nefes darlığı (yüzde 16)

İshal (yüzde 11)

Tat ya da koku kaybı (yüzde 8)

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından gerçekleştirilen araştırma kapsamında Omicron varyantına yakalanan 43 hastanın verileri incelendi. En fazla görülen semptomların ilk sırasında yüzde 89 oran ile öksürük olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan rapora göre en fazla görülen Omicron semptomları arasında yüzde 65 oran ile yorgunluk, yüzde 59 oran ile burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı yer alıyor. Nadir olarak görülen semptolar arasında tat ya da koku kaybı, nefes darlığı ve ishal bulunuyor.