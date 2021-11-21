Yalnız Kalan Köpekler DogPhone ile Sahiplerini Arayabilecek

Köpek telefonu DogPhone projesi ile hiçbir köpek kendini yalnız hissetmeyecek. Glasgow Üniversitesi araştırmacısının yeni konsepti ile köpekler ve sahipleri istedikleri zaman iletişim kurabilir.

2021 şimdiye kadar birçok ilginç olaya sahne oldu. Ancak yeni bir proje bu ilginçliklerin en ilginç olanı olabilir: DogPhone isimli cihaz, köpeklerin telefonla konuşması için tasarlandı.

Köpek telefonu DogPhone nedir?

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesinde araştırmacı olan Dr. Ilyena Hirskyj-Douglas ve 10 yaşındaki labradoru Zack tarafından geliştirilen DogPhone, bir sensörle donatılmış ve bir dizüstü bilgisayara bağlı küçük bir toptan oluşuyor.

Köpek topu hareket ettirdiğinde, "telefon" köpeğin sahibine bir görüntülü arama başlatıyor. Ayrıca köpek isterse topu hareket ettirerek gelen bir aramayı cevaplayabilir.

Ticari kullanım veya dağıtım amaçlı olmayan DogPhone, köpeklerin teknolojiyi deneyimleme şeklini incelemenin ve kullanım kolaylığı konusunda yenilik yapmanın bir yolu olarak icat edildi.

Hirskyj-Douglas, cihazın prototipini oluşturduğu bir YouTube videosunda, Covid-19 karantinası sırasında DogPhone'un geliştirilmesi için farklı evlere yerleştirilebileceğinden ve köpekler için kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğinden bahsediyor.

Hirskyj-Douglas videoda "Köpeğim ve diğer birçok köpek için bir süredir cihazlar yapıyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Bence bu cihazların birçoğu köpeklere farklı seçenekler sunmak için gerçekten önemli."

Hirskyj-Douglas, başlangıçta Zack'ten görüntülü aramalar almanın çok heyecan verici olduğunu söylese de, sonunda sürekli konuşmak istemediğini belirterek projeyi iptal etti. Bu da kaçınılmaz olarak Zack'in evde bir şeylerin yanlış gittiğine dair endişeli hissetmesine neden oldu.

Yedi gün süren son deneysel aşamada Zack, günde ortalama beş olmak üzere toplam 35 arama yaptı. Birkaç arama sırasında, sahibine sıklıkla birlikte oynadıkları bazı oyuncakları gösterdi, ekrana yaklaştı ve onunla etkileşime geçmek istediğini söyledi.

"Sonlara doğru benim için biraz daha endişeli hale geldi çünkü bazen görüntülü arama alamadım ya da gün boyunca beni aramadı ve 'Ah, genellikle bu saatte beni arar,' diye düşünürdüm. '" dedi.

Köpekler görüntülü görüşme yaptıklarında ne yaptıklarını anlıyorlar mı, iOS veya Android'i mi tercih ediyorlar şimdilik tam olarak bilmiyoruz. Belki DogPhone 2 isimli bir proje ile bu cevapsız soruların yanıtı bulunabilir.