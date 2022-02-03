Hiyerarşi Her Yerde: Köpekler Arası Hiyerarşi İncelendi

Evcil hayvan denildiğinde akla ilk gelenler arasında tabii ki köpekler bulunuyor. Sadıklığı, korumacılığı ve onlarca özelliği ile köpekler, pek çok kişinin biricik sevimli dostları olarak yaşamları içerisinde yer alıyor. Bazen en yakın dost, bazen iyi bir oyun arkadaşı, bazen de evin en küçük bireyi olarak kabul edilen evcil köpekler, bilim insanları tarafından bir kez daha araştırma konusu oldu. Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nin etoloji bölümünden bilim insanları, evcil köpeklerin birbirleri arasında hiyerarşiyi ele aldı. Bu noktada köpeklerin kişilik özellikleri, bilim insanlarının rehberi oldu. İşte, o araştırmanın sonuçları…

Enerjik ve Zeki Köpekler Daha Baskın!

Köpeklerin bir karakteri, kişiliği ve huyları olduğu aşikâr. Köpekler de tıpkı insanlar gibi bir davranışa farklı tepkiler verebiliyor, depresyona girebiliyor, canları sıkıldıklarında oyun oynamak isteyebiliyor. Söz konusu tüm davranışlar ise köpekten köpeğe farklılık gösteriyor. Bu noktada ise şaşırtıcı bir gerçek gün yüzüne çıkartılıyor. Köpeklerin sahip olduğu karakterler, hiyerarşik sıralamada hangi konumda yer aldığının bilgisini veriyor.

Araştırmalara göre, enerjik, zeki ve hedefe odaklı köpeklerin daha baskın olduğu görülmekte. Daha arkadaş canlısı köpeklerinse hiyerarşide alt sıralarda kaldığı ortaya konuluyor.

1082 Evcil Köpek İncelendi

Hiyerarşinin oluşumu ve bireylerin sıralanmasıyla hangi özelliklerin ilişkili olabileceğini bulmak isteyen araştırma ekibi, 615 köpek sahibiyle düzenlediği çevrimiçi ankette 1082 köpeği analiz etti. Sadece bir yaşından büyük köpeklerin yer aldığı araştırmada, köpeklerin zekâsı, enerjileri, cana yakınlığı gibi özellikler göz önünde bulunduruldu. Araştırmanın sonunca, zeki ve enerjik köpeklerin dominant özellik gösterdiği ve bundan dolayı hiyerarşide üst sırada yer aldıkları gözlemlendi.

Daha arkadaş canlısı ve sıcakkanlı köpeklerin ise baskın olma ihtimali daha düşük ve bu sıralamada daha alt sınıfta yer alıyor. Araştırma ekibi bununla birlikte yaşlı köpeklerin, gruplarında genellikle baskın olduğu bildirdi. Her ne kadar yabani hayattaki rekabet, ev yaşamı içerisinde bulunmasa da, evcil köpeklerde buna rağmen hiyerarşik bir yapı söz konusu.