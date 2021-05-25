Köpeklerin Asemptomatik Vakaları da Tespit Edebildiği Ortaya Çıktı

Yapılan yeni bir araştırmaya göre köpekler asemptomatik vakaları da tespit edebiliyor. Hassas koku eğitimli köpekler, vakaların belirti gösterip göstermemesine bakılmaksızın yüzde 90'ını ortaya çıkarabildi. İngiltere'nin Londra kentinde gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Köpekler Asemptomatik Vakaları Nasıl Tespit Edebiliyor?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken COVID-19'a ilişkin bilimsel araştırmalar yapılmaya devam ediyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ile birlikte salgına ilişkin yeni bilgilere sahip olma imkanı buluyoruz.

Daha önce yapılan araştırmalarda köpeklerin semptomatik vakaları tespit edebildiği ortaya çıkmıştı. Hatta Finlandiya'da geçtiğimiz aylarda hassas koku eğitimli köpekler ile havalimanında koronavirüs taraması yapılmaya başlanmıştı.

Gerçekleştirilen yeni bir araştırma, eğitimli köpeklerin asemptomatik ve semptomatik vakaları ayırt etmeden tespit edebildiğini gözler önüne serdi. İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan London School of Hygiene & Tropical Medicine'de görevli bilim insanları, araştırmayı gerçekleştirmek için köpeklere 200 COVID-19 hastasının çoraplarını koklattı.

Yapılan araştırmanın sonucunda köpekler büyük bir başarı elde etti. Hassas koku eğitimli köpekler, asemptomatik ve semptomatik farketmeksizin hastaların yüzde doksanını tespit etmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta yapılan bir çalışmada, köpeklerin koronavirüsü yüzde 97 doğrulukla belirleyebildiği ortaya çıkmıştı.

Köpekler, 220 milyondan fazla koku reseptörüne sahiptir. İnsanlarda bu miktar 5 milyon ile sınırlıdır. Köpeklerin burunları, üç olimpik yüzme havuzunda bir damla konsantrasyonda maddelerin kokusunu alabilir. Bu, köpeklerin sıtma ve parkinson gibi hastalıkların yanı sıra çok sayıda farklı kanser türünü başarılı bir şekilde tespit etmesini sağladı.

Arılar da Koronavirüs Vakalarını Ortaya Çıkarabiliyor

Hollanda'da yer alan Wageningen Üniversitesinde görevli bilim insanları, geçtiğimiz haftalarda üniversitenin biyo-veteriner araştırma laboratuvarında 150'den fazla arı üzerinde bir çalışma gerçekleştirmişti.

Araştırmacılar, çalışma kapsamında arılara COVID-19 bulaşmış bir vizonu koklatmıştı. Arılara kokuyu her aldıklarında şekerli su verildi. Böylece arıların koku aldığı esnada verdiği tepki tespit edilmişti.

Arılar, vizonlardaki COVID-19 kokusunu her aldığında dillerini dışarı çıkardığı ve almadığında ise herhangi bir tepki vermediği gözlemlenmişti. Araştırmacılar, bu sayede virüsü saniyeler içerisinde tespit edemişti. Arılar, koronavirüsü koku aracılığı ile tespit edebilen ilk canlılar olmadığını belirtelim.