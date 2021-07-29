Köpekler İnsanların Yalan Söylediğini Anlayabiliyor

Viyana Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmalara göre köpekler, zaman zaman insanların yalan söylediğini anlayabiliyor. Proceedings of the Royal Society B üzerinde yayımlanan araştırmaya göre bu durum, aldatmayı tespit etme yeteneklerinin gelişmişliğinden kaynaklanıyor.

Köpekler İnsanların Söylediği Yalanları Algılayabiliyor

Kısa bir süre önce yayımlanan araştırmada, farklı ırklara ait iki yüz altmış köpek incelendi. Deney sırasında bir adet dolu ve bir adet boş kaseden destek alan araştırmacılar, köpeklerden hangi kasenin dolu olduğunu bulmalarını ve bu süreçte tanımadıkları bir insanın tavsiyesine uymalarını istedi.

İlk süreçte köpekler, tavsiyeye uydukları sürece dolu kaselerden faydalanabildiler. Daha sonrasında araştırmacılar işleri biraz daha karmaşık hale getirmek istedi ve ikinci bir kişiyi araştırmaya dahil etti. Yeni katılan insan mamayı bir kaseden bir diğerine değiştirirken, köpek ve odadaki diğer insan bu süreci izledi.

Tabii ki burada bitmedi: Daha sonra ilk insan ara ara odadan dışarı çıkartıldı ve kasenin karışmasından sonra tekrar odaya girdi. Şimdi, köpeklere tavsiye vermeye devam etmeleri gerekiyordu. Bu süreçte köpeklerin büyük bir kısmı dışarı çıkıp tekrar içeri giren kişiden tavsiye almadı ve kendi gördüğü kaseyi tercih etti. Nitekim o kişinin hangi kasede mama olduğunu bilmediğini biliyorlardı.

Araştırma hakkında açıklamalarda bulunan bilim insanlaı, "Sonuç olarak çalışmamız, köpeklerin bir yer değiştirme görevi sırasında doğru ve yanlış inanç koşulları arasında ayrım yaptığına dair ilk deneysel kanıtı sağlıyor." dedi.