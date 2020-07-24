İddia: Köpekler Koronavirüs Hastalarının Kokularını Alabiliyor

Köpekler koronavirüs hastalarının kokusunu alabilir mi? İddialara göre " köpekler koronavirüs hastalarının kokusunu alabilir mi? " sorusunun cevabı evet. İşte detaylar.

Köpekler Koronavirüs Hastalarının Kokusunu Alabilir Mi?

DW'nin aktardığı habere göre, Almanya'da bir araştırma yapıldı ve araştırmada orduda görev verilen özel eğitimli köpeklerin, koronavirüsle ilgili ek eğitim sonrası virüsün kokusunu büyük oranda ayırt edebildiğini ortaya çıktı.

Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nde bulunan uzmanların araştırmasına göre özel eğitimli köpekler, 1 haftalık eğitim sonrasında koronavirüs bulaşmış hastalardan alınan numuneleri diğerlerinden ayırt edebildi.

Köpek eğitim merkezinde yer alan uzman açıklamasında "Köpeklerimizin koronavirüs bulaşmış kişileri ayırt etmede ne kadar hızlı bir şekilde eğitilebileceğini görmek bizi de şaşırttı." dedi. Köpeklerin virüslü numunelerin yüzde 83'ünü tespit edebildiği söyleniyor.

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Koronavirüste Son Durum

23 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 223.315 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.563'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.251, toplam entübe hasta sayısının ise 378 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 206.365 olarak açıklandı.