Prof. Dr. Dodurka Açıkladı: Köpekler Koronavirüsü Tespit Edebilir mi?

Koku duyularının insanlardan katbekat fazla olduğu bilinen köpekler, sahip oldukları bu yetenek sayesinde sağlık alanında birçok hastalığın tespitinde kullanılıyor. Peki, köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Köpekler Koronavirüsü Tespit Etmek İçin Eğitilebilir mi?

Helsinki Havalimanı'nda gerçekleştirilen çalışmada kullanılmak üzere toplamda 4 tane köpek özel olarak eğitilmiş ve yolcuların yeni tip koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını öğrenmek için kullanılmaya başlamıştı. Olumlu sonuçlar veren çalışmanın sonunda ise yeni tip koronavirüse yakalanmış insanları tespit etmek için eğitilen köpeklerin yeni tip koronavirüs taşıyıcılarını tespit etmekte yüzde 94 oranında başarılı olduğu kaydedildi.

Köpeklerin kanser ve şeker gibi çeşitli hastalıklarda ortaya çıkan kokuları almakta çok başarılı olduğunu belirten Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, eğitilmiş köpeklerin yeni tip koronavirüse yakalanmış insanları tespit ettiği çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Köpekler; kanser, şeker, Parkinson, sıtma gibi birçok hastalıkta da ortaya çıkan farklı kokuları alabiliyor. Özel eğitim aldıktan sonra da bu köpeklerin corona virüsü dahil birçok hastalığı ayırt etmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi mümkün. PCR’dan çok daha güvenli ve hızlı olmasına rağmen alternatif olarak düşünülmemesi gerekiyor." "Eğitimi zor ve maliyeti çok olduğu için yaygın kullanılamayabilir. PCR’ın ve diğer testlerin de maliyeti düşüyor ve yaygınlaşıyor ancak havalimanı gibi kalabalık ortamlarda köpekler ön haberci olarak kullanılabilir."

Yeni tip koronavirüse yakalanan hastaları tespit etmekte hangi köpeklerin kullanılacağına da değinen Prof. Dr. Dodurka, "Bu tür hastalıkları tanıyabilmeleri için, koku alma yeteneği yüksek ve aynı zamanda enerjik, mizacı uygun olan köpek ırkları tercih edilmeli. Labrador, Cocker Spaniel, Malinois gibi köpek ırkları rahatlıkla eğitilebilirler. Bunların hepsi Türkiye’de de olan köpekler, hepsi de eğitimcilerimiz tarafından eğitiliyor" dedi.

Yeni tip koronavirüsün köpeklere bulaşıp bulaşmayacağı hakkında da açıklamada bulunan Prof. Dr. Dodurka, "İnsan terinde virüs bulunmayacağı için bu eğitimler sırasında köpeğe virüs geçmesi mümkün değil. Zaten Corona virüsünden köpek etkilenmediği için hasta olmuyor ve dolayısıyla da insana bulaştırmada köpeğin bir rolü yok" şeklinde konuştu.