Köpekler Sahipleriyle Empati Kurabiliyor

ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi'nden Emily M. Sanford'un liderliğinde yürütülen ve Learning & Behavior dergisinde yayınlanan bir çalışmada, köpeklerin olumlu ve empatik bir doğaya sahip olup olmadıkları incelendi.

34 köpek sahibinin katıldığı deneylerden birinde, köpek sahiplerinin kapalı bir kapının arkasında oturup ağlama veya inleme sesi çıkarması istendi. Bu sırada araştırmacılar, bir yandan köpeklerin verdikleri tepkileri izlerken, bir yandan da köpeklerin bu duruma fiziksel olarak nasıl tepki verdiklerini görmek için köpeklerin kalp atışlarındaki değişimi ölçtü. Deneyde, kapı arkasında sahipleri ağlayan köpeklerin kapıları daha hızlı açtığı görüldü.

Fizyolojik ve davranışsal tepkilerine dayanarak kapıyı açan köpeklerin, referans ölçümlerden çok daha az stresli olduğu, bu durumun da köpeklerin kendi üzüntülerini bastırıp sahipleri için harekete geçtikleri anlamına geldiği belirtildi.

Deneye katılan köpeklerin 16’sı terapi köpeği olarak yetiştirilen köpeklerdi. Deney sırasında beklenilenin aksine, terapi köpeklerinin de kapıyı açma konusunda aynı diğer köpekler gibi davrandığı görüldü. Bu durum, köpeklerin sadece belirli insanlara karşı empati duyduğu hipotezinin yanlış olduğunu ve köpeklerin bazı durumlarda empati özellikleriyle hareket edebildiklerini gösterdi.

Sanford, bunu çocukların başkalarına yardım etmesi durumlarına benzeterek, çocukların da başkalarına ancak kendi kişisel üzüntü duygularını bastırabildikleri zaman yardım edebildiklerini anımsattı.

Bilim insanları bu deneylerle, çoğu köpeğin sahipleri üzgünken empati kurduğunu ve yardımcı olmak için çabaladığını ortaya koymuş oldu.