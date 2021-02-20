Köpeklerin Vücut Farkındalığı Olduğu Tespit Edildi

Macaristan'da yürütülen bir araştırmaya göre köpekler öz farkındalığa sahip. Köpekler, bir matın üzerine yapıştırılmış nesneyi almaları istenen görevi tamamlamak için hareket etmeleri gerektiğini anladılar.

Yapılan son araştırmaya köpekler, pençelerinin nerede bittiğini ve dünyanın nerede başladığını biliyor. Eötvös Lorand Üniversitesi’ndeki yeni bir araştırma, tüylü yoldaşlarımızın insanlar gibi kendilerini çevrelerinden farklı varlıklar olarak tanımlayabildiğini söylüyor.

Beden farkındalığı olarak adlandırılan bu yetenek, öz temsilin (öz farkındalık olarak da bilinir) en temel unsurlarından biridir. İnsanlar vücut farkındalığını yaşamın çok erken dönemlerinde geliştirirler. Örneğin 5 aylık bebekler, kendi bacaklarını ayna karşısında ayırt edebilir. Bu yetenek daha sonra kendini etrafındakilerden ayırt etmenin karmaşık biçimlerine dönüşür.

Macaristan'ın Eötvös Loránd Üniversitesi etoloji bölümünde kıdemli yazar Péter Pongrácz; büyük maymunlar, filler, yunuslar, kargagiller ve sürekli büyüyen hayvan türlerinin bu testi geçtiğini söyledi. Pongrácz verdiği demeçte, "Köpekler karmaşık bir ortamda zeki, büyük gövdeli, hızlı hareket edebilen canlılar. Bu nedenle örneğin çeşitli engelleri aşarken teorik olarak beden bilinci onlar için çok önemli." dedi.

Köpekler bedensel farkındalığa sahip

Köpek bedeninin farkındalığını test etmek için araştırmacılar, 32 köpeği denek olarak kullandılar ve bir "engel olarak beden" görevi gerçekleştirdiler. Bu test daha önce yalnızca filler ve küçük çocuklar üzerinde gerçekleştirilmişti.

32 köpekle yapılan testlerde matla birlikte bir top kullanıldı. Bu top, köpeğin mattan koparması gerekecek şekilde mata tutturuldu. Başka bir deyişle vücutları bu topu almaya engel teşkil ediyordu ve köpeklerin görevi tamamlamak için bu engeli bilinçli olarak aşması gerekiyordu.

Pongrácz, "Köpekler oyuncağı çektiğinde, matı da kaldırmaya başladı. Böylece köpek, oyuncağı çekerken matın pençelerinin altında sallandığını hissetti. Köpeklerin çoğu mata bağlı nesneyi koparıp oyuncağı da ağızlarında tuttular. Ardından sahiplerine verdiler." dedi.

Araştırmaya göre köpekler; kendi kokularını, vücut boyut farkındalıklarını ve dönemsel hafızalarını veya belirli olayların kişisel hatıralarını tanıma yeteneği dahil olmak üzere, öz temsilin diğer bileşenlerini de gösterdiler. Ekip köpeklerde öz temsili araştırmaya devam etmeyi umuyor.