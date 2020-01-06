Köpeklerin Ruh Halini Yansıtan Giyilebilir Ürün Tanıtıldı

Birlikte yaşadığınız evcil hayvanınızın neler hissettiğini bilmek ister miydiniz? Evet, yakın gelecekte mümkün olabilir gibi gözüküyor.

Duyguları Okuyan Giyilebilir Ürün

İnsanlığın son 32.000 yılında en sadık arkadaşlarından birisi olarak evrimleşen köpeklerin söz konusu durum duyguları olduğunda halen büyük bilinmezlikler içerisindeyiz. Örneğin köpeğiniz biraz korkuyor olabilir mi? Yoksa tersine heyecanlı mı? Evet, şimdi evcil hayvanınızın duygularını okuyabildiğini iddia eden giyilebilir bir elektronik ürün ile karşı karşıyayız.

Bu cihaz farklı türlerden herhangi bir köpeğe uyabilecek şekilde beş boyut seçeneği ile geliyor. Dahili nabız sensörü ve nabız monitörü sayesinde duyguları anlamayı hedefleyen cihazın yerleşik işlemcisi ve ışıklı mışıklı yapısı bulunuyor. Ürün köpeğinizin duygusal durumlarını izlediğini, kaydettiğini ve analiz ettiğini iddia ediyor.

Örneğin köpeğiniz stresli ve endişeli ise kalp atış hızı yükselir. Bu verilerle birlikte ruh hallerinin tahmini bir indeksi oluşturulur. Cihazın üzerinde kırmızı ışık görüyorsanız bazı şeylerin ters gittiğini bilmeniz gerekiyor. Eğer yeşil ışık görmeye başladıysanız bu gevşemeyi ve karışık renkte ışıkların birlikte bulunması genel mutluluğu işaret etmekte.

Ayrıca sunulan mobil uygulama ile birlikte bu verilerin analizlerini cihazınız üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ürün şu aşamada satışta değil ancak önümüzdeki zamanlarda kitlesel fonlama ile birlikte seri üretime geçilmesi hedefleniyor.