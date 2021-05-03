Bazı Köpeklerle Göz Teması Kurmak Neden Daha Kısa Sürer?

Köpeklerle göz teması kurmak geçmişten günümüze süregelen alışkanlıklardan bir tanesi olarak biliniyor. Köpeklerin insanlarla göz teması kurması genellikle göz teması kurduğu insana karşı sevgi beslemesi veya o insandan yiyecek bir şeyler istemesinden kaynaklanır.

Tüm köpekler insanlarla zaman zaman göz teması kurma alışkanlığına sahip olsa da bazı köpeklerin insanlarla göz teması kurmada daha hızlı olduğu görülür. Bunun köpeklerin binlerce yıldır insanlarla yaşamasının bir sonucu olduğunu düşünebilirsiniz.

Köpeklerin insanlarla bu kadar uzun bir süre bir arada yaşaması, onların insanlarla daha kolay bir şekilde iletişime geçmesini sağlayabilir ancak köpeklerin insanların gözüne bakması için birçok neden var ve yeni bir araştırma da bazı köpeklerin insanlarla göz temasına geçmede diğer köpeklere göre daha iyi olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı Köpeklerle Göz Teması Kurmak Daha Kolay

Nature isimli akademik dergide yayımlanan yeni bir araştırmada köpek ve insanın bakışmasının köpek ve insan ilişkisinde büyük bir rol oynadığının altı çizildi. Araştırmaya göre bakışma süresi hem köpek hem de insanlarda artan oksitosin seviyesine bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Araştırmacılar, bazı köpeklerin insanlarla daha fazla göz temasına geçmesine ve diğer köpeklere kıyasla nasıl daha hızlı göz teması kurmasına neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak için bir dizi faktörü değerlendirdi. Değerlendirmede ayrıca köpeklerin cinsi ve kafa ölçümleri de dikkate alındı.

Bir köpeğin burun uzunluğu ile kafa genişliğinin insanlarla kurulan göz teması süresine çok fazla etkisinin olmayacağını düşünebilirsiniz ancak araştırmacılara göre insan ve köpek bakışmalarının süresini ve göz temasına geçme süresini etkileyen en önemli faktör, köpeğin burun uzunluğu ve kafa genişliğidir.

Kısa ve kalın kafa yapısına sahip köpekler, çevresini uzun ve ince kafa yapısına sahip köpeklere göre daha az görüyor. Çalışmanın yazarı Zsófia Bognár, kısa ve kalın kafa yapısına sahip köpeklerin özel retinalarından ötürü insan yüzünü daha keskin görmesinin muhtemel olduğunu ve yüz hatları küçük bir çocuğun yüz hatlarından farksız olduğu için insanların onlara daha sık bakmalarının mümkün olduğunu belirtti.

Bognár, kısa burunlu köpeklerin bu nedenle göz teması kurmada daha deneyimli olabileceğini söyledi. Bognár'a göre Bulldog gibi sivri burunlu köpeklerin bu nedenle insanlarla göz temasına geçmesi daha kolay bir hal alıyor.

Science Alert'taki habere göre araştırma ekibi, 125 köpeği göz temasına geçtikleri her sefer için biraz daha sosisle ödüllendirilen bir deney de dahil olmak üzere bir dizi deneye tabi tuttu. Ekip deneyler devam ettikçe köpeklerin göz teması kurmakta daha hızlı davrandığını keşfetti ancak araştırmacıların tek keşfettiği şey bununla sınırlı kalmadı ve köpeklerin kafasının boyutu ve ırkları ile ilgili çeşitli faktörlerin de göz teması hızını ve süresini etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, deneylerin sonunda daha kısa kafa yapısına sahip köpeklerin daha hızlı göz teması kurduğunu keşfettiklerini belirtti.

Kısacası insanlar,kısa ve kalın kafa yapısına sahip köpeklerle daha sık göz temasına geçme eğiliminde ve bu da köpeklerle daha uzun süre bakışmalarını sağlıyor. Bazı köpeklerin diğer köpeklerden daha hızlı göz teması kurmasının nedeni ise sivri burunlu olmalarından kaynaklanıyor.