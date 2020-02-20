Kopyala Yapıştırı Bulan İnsan Hayatını Kaybetti!

Günlük hayatta hemen hemen herkesin kullandığı kopyala yapıştır yöntemini bulan mucit Larry Tesler hayata gözlerini yumdu.

Kopyala Yapıştırın Mucidi Larry Tesler Hayatını Kaybetti

Slikon Vadisi'nin en ünlü kişilerinden bir tanesi olan Larry Tesler, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Apple, Amazon ve Yahoo gibi büyük teknoloji şirketlerinde çalışan ünlü mucit Ctrl+C, Ctrl+V ve Ctrl+X'i bulmuştu. Bu klavye kombinasyonları ile yazılar kesilebiliyor, kopyalanabiliyor ve yapıştırılabiliyor.

1945 yılında hayata gözlerini açan Larry Tesler, Stanford'da bilgisayar bilimi okudu. Yapay zeka araştırmasında çalıştıktan sonra 1973'te Xerox'un Palo Alto Araştırma Merkezi'ne (PARC) katılan Tesler, burada kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemini gerçekleştirdi. Kes, kopyala ve yapıştır işlemi her geçen saniye milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta.

Larry Tesler

Larry Tesler, Apple kurucusu Steve Jobs ile de tanıştı. Apple kurucusu Larry Tesler'ın kullandığı mouse'u gördü. Mouse o zamanlarda hiçbir yerde kullanılmamaktaydı. Jobs, Larry Tesler'dan ilham aldı ve mouse'u Apple'ın bilgisayarlarında kullanmaya başladı. Larry Tesler, 17 Şubat'ta hayata veda etti.