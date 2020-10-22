2020 Bitmiyor: Kör Eden Sinekler Adana'da Ortaya Çıktı!

Halk arasında üç günlük hastalığı olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever hastalığı, Culicoides cinsi sinekler insanlarda deri altı hastalıklara ve körlüğe neden oluyor. Bu cins sinekler Adana başta olmak üzere birçok ilde görüldü. Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, Culicoides sinekler hakkında önemli açıklama yaptı.

Hastalık Yayan Kan Emici Sinekler Çıktı

Culicoides cinsi sineklerin normal sivrisinekler gibi olmadığını söyleyen Nihat Köse, Culicoides cinsi sineklerin özellik bakımından biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var dedi. Köse açıklamasının devamında Culicoides cinsi sineklerin sivrisinekler gibi suyun içine değil de bataklıklara yumurta bıraktıklarını belirtti.

Bu sinekler enfekte olan hayvandan kan emip, hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Ayrıca insanlara da hastalık bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıkları bulunmakta.

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse bu hastalık için henüz bir aşının bulunmadığını açıkladı. Aşının önümüzdeki yıl bulunması bekleniyor. Aşı çalışmalarında Tarım Bakanlığı tarafından önemli bir yol kat edilidiği aktarıldı.

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