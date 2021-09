Bu Korku Filmlerini İzleyene 1300 Dolar Ödenecek

ABD'li bir araştırma şirketi, Stephen King'in korku filmlerine 1300 dolar ödeyecek. FinanceBuzz isimli medya, seçtiği izleyiciye bir battaniye, patlamış mısır, şeker ve Stephen King gereçlerinden oluşan bir "hayatta kalma kiti" verecek.

Bir finans şirketi, filmin bütçesinin etkinliğini etkileyip etkilemediğini öğrenmek için Ekim ayında 13 korku filmi izlemesi için bir kişiye 1.300 dolar ödeyecek.

FinanceBuzz, Korku Filmi Kalp Hızı Analisti olarak birini işe almak istiyor. Şirket tarafından yayınlanan haber bülteninde, kişinin Fitbit kullanarak kalp atış hızını izlerken şimdiye kadar yapılmış en korkunç 13 filmi izleyeceğini söyledi.

Açıklamada, "Yaklaşan ürkütücü sezonun şerefine (Cadılar Bayramına ithafen), FinanceBuzz olarak yüksek bütçeli korku filmlerinin düşük bütçeli korku filmlerinden daha güçlü korkular sağlayıp sağlamadığını öğrenmek için can atıyoruz" dedi.

Listedeki filmler arasında 1999'da çekilen klasik film The Blair Witch Project'in yanı sıra Paranormal Activity, A Quiet Place ve Get Out gibi daha yeni yapımlar da yer alıyor. FinanceBuzz'dan iş açıklamasıyla ilgili gelen gereklilik ise şöyle:

13 filmlik listede ilerlerken kalp atış hızınızı izlemek için Fitbit takarak, bir filmin bütçesinin ne kadar korkutucu olabileceğini etkileyip etkilemediğini keşfetmemize yardımcı olacaksınız.

Stephen King'in korku filmlerine izleyene 1300 dolar

Seçilen katılımcının 9 Ekim-18 Ekim tarihleri ​​arasında izleyeceği 13 korku filmi ise şu şekilde: Testere, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quiet Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity ve Annabelle.

FinanceBuzz, işe alınıp film izletilecek olan yeni analiste, korku festivalinin kiralama maliyetlerini karşılamak için 1.300 dolar ve 50 dolarlık bir hediye kartı ile birlikte Fitbit etkinlik izleyicisi hediye edeceğini ifade etti.

FinanceBuzz, "Korku filmleri çoğu zaman hikayeleri nedeniyle ürkütücüdür, yapım stüdyosunun bütçesi nedeniyle değil" dedi ve şöyle devam etti: "En muhteşem slasher filmlerinden ve ürkütücü gerilim filmlerinden bazıları, süper kahraman devam filmlerine ve iyi bilinen franchise'lara kıyasla büyük bir değişiklikle yapıldı."

Şirket tarafından sunulan mali ikramiye kesinlikle bir teşviktir, ancak her iki yarışmaya da seçilmezseniz, bu filmleri sadece eğlence için izleyebileceğinizi de unutmayın.