Korkulan Oldu: Hipersonik Füzeler Yakında Test Edilecek

Birçok teknoloji şirketinin bahsettiği hipersonik füzeler, ulaşım konusunda büyük bir olumlu etki yaratabilir. Ancak bu füzelerin askeri alanda kullanılması, çok büyük facialara yol açacaktır. Ses hızını bile aşabilen hipersonik füzeler, muhtemelen hızlı bitirilmesi gereken askeri operasyonlarda kullanılacak.

Aviation Week dergisinin aktardığına göre, Raytheon isimli savunma sanayi şirketi, hipersonik füze tasarımlarını tamamlamak üzere. Hipersonik füzelerin yapılacağı, birçok şirket tarafından dile getiriliyordu. Raytheon elini çabuk tuttu ve bu füzelerin tasarım aşaması neredeyse bitti.

Hipersonik füzeler 2 yıl sonra test edilebilir

Bu füzelerin en ilgi çekici yönü ses hızını kat kat aşabilen bir yapıya sahip olması. Şirket yetkilileri tarafından aktarıldığını göre, New York’tan Los Angeles’e aralıksız 39 dakikaya ulaşabilecek bu roketler, hız kavramının yeniden sorgulanmasını sağlayacak.

Hipersonik füzelerin yapılması ve seri üretime geçilmesi ile ilgili çok büyük kaygılar da bulunuyor. Özellikle de böyle bir füzenin savunma sanayi şirketi tarafından üretilecek olması, savaşlarda yıkıcı etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Şirket bu füzeleri 2-4 yıl sonra deneyeceğini ifade ediyor ve bu bile sivillerde korku yaratmaya yetiyor.

ABD donanması bundan kısa bir süre önce hipersonik mermileri de denemişti. Muhtemelen ilerleyen yıllarda askeri alanda en çok konuşulan konulardan birisi de hipersonik askeri ürünler olacak. Peki sizce de hipersonik füze gibi askeri ürünler, sivil halkı tehdit ediyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.