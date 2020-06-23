DSÖ'den Korkutan Covid-19 Açıklaması: Birlik Olmamız Lazım

Dünya genelinde pek çok ülke aldığı önlemlerle birlikte yeni tip koronavirüs vakalarında düşüş eğilimi yakalamayı başardı. Buna karşın halen pek çok ülkede salgının yükselişte olduğunu ve bu artışların çok ciddi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada Covid-19 ile mücadelede kapsamında tüm ülkelerin birlikte davranması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan Covid-19 açıklaması hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda!

DSÖ'den Covid-19 Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus katıldığı çevrim içi görüşme sırasında bazı detaylara değindi. Güney Amerika, Kuzey Amerika ve özellikle Brezilya'da vaka ve ölüm sayılarının çok ciddi miktarda artmaya devam ettiğini vurgulayan Tedros Adhanım Ghebreyesus, "Salgın hızlanmaya devam ediyor. Dünya'nın karşılaştığı en büyük tehlike 465 binden fazla insanı öldüren ve 9 milyon insanı hasta eden salgın değil, küresel olarak birlikte ve beraberlik gösteremememiz ve küresel liderlik eksikliği." ifadelerini kullandı.

Bu noktada bazı ülkeler salgını kontrol altına almayı başarmış olsa da atılan normalleşme adımları ile birlikte ikinci dalga risklerinin doğduğu biliniyor. Nitekim Güney Kore'nin resmi sağlık kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin ikinci dalgaya girdiği belirtilmişti.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkeler salgını kontrol altına almak noktasında birbirleri ile yeterli iletişimi sağlayabiliyor mu? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.