Prof. Dr. Tufan Tükek'ten Korkutan İstanbul Açıklaması: 'Sayı İki Katına Yükseldi'

Ülkemizde düşüş eğilimi gösteren yeni tip koronavirüs, açıklanan verilerle birlikte vatandaşlarda hastalığın önemsiz olduğuna ve geçtiğine yönelik bir izlenim uyandırmış gibi gözüküyor. Bu konu hakkında kritik bazı detaylara değinen Prof. Dr. Tufan Tükek, son zamanlardaki verilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'İstanbul'da İki Kat Arttı'

Prof. Dr. Tufan Tükek'in yaptığı açıklamadan öne çıkan noktalar şu şekilde:

"Önceki döneme göre gelen hasta sayısının neredeyse iki katı kadar başvuru var. Gelenler içerisinde de ağır vakalar bulunuyor. Dikkat edilmezse sayı yükselir. Dün dışarıdaydım, maske takan görmedim. Takanlar da burun altı takıyor. Bunu bir türlü oturtamadık. Bakanlığın tüm uyarılarına rağmen insanlar önemsemiyor. Önemsenmezse eski rakamlara geri dönebiliriz. Bu işin şakası yok. Salgın boyunca çok dikkat eden insanlar ani gafletle bile tedbirlerini gevşettiğinde hasta olabiliyor. Etrafımızda hastalık taşıyan bir sürü insan var. Hasta olan ama hastalığının farkında olmayan bir sürü taşıyıcı var."

"Hafif bir öksürük, bir boğaz ağrısını önemsemiyor. Basit gördükleri bu boğaz ağrısı koronavirüs olabilir. Dolayısıyla ev gezmeleri, bayramlaşmalar büyük sıkıntı olabilir. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayı uzaktan yapalım. Geçen bayram sokağa çıkma yasağı vardı, o süreç rahatlıkla atlatıldı. Bu bayramda serbest, şimdi bir de insanlar artık hastalığı önemsemez hale geldi. Ama yoğun bakımdaki hasta sayıları azalmıyor. Sayı aynı veya hafif yükselişte. Bayramda yaşlı ziyaretleri olacak. O büyükleri hasta etmememiz lazım. Onlarda hasta olursa durum daha da kötü olur."

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce son zamanlarda alınan tedbirlerde bir gevşeme var mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.