Kornea Naklinde Devrim Niteliğinde Gelişmeler Yaşanıyor

Dünya genelinde 10 milyon kişinin görme kaybı yaşanmasına neden olan kornea ile ilgili çok önemli gelişmeler birbirini takip ediyor. Şu an için insanlığın en büyük sağlık risklerinin başında tüm gelişmelere rağmen kornea körlüğü geliyor diyebiliriz. Yalnızca Amerika'da 133 milyon hastanın kornea nakli için bekleme listesinde olacağı ifade ediliyor.

Tıp literatüründe gözün açık en penceresi olarak da geçen kornea, ne kadar temiz olursa o kadar büyük bir net görüş sağlanabilir. Bu konuda konuşan Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Profesör Dr. Levent Alimgil, kornea naklinin görmeyi geri kazandırabileceğini ifade etti.

Kornea naklinde yaş farkı ortadan kalkıyor

Bundan kısa bir süre önce kornea nakli yapılırken en çok dikkat edilen konulardan birisi de yaş farklıydı. Eğer yaş farkı fazlaysa, kornea nakli yapmak daha da zorlaşıyordu. Ancak ilerleyen dönemlerde, artık bütün yaşlar arasında kornea alışverişini sağlayabilecek teknolojiler geliştirildi.

Kornea naklinden sonra problem yaratan bir diğer konu da, göz ameliyatı sonrası oluşan komplikasyonlardı. Dezenfekte sistemlerinin daha hassas ve etkili hale gelmesi ile birlikte, kornea naklinde komplikasyon riski de son derece azalmış oldu.

Şu an için bile kornea ameliyatı sonrasında ölen kişiler bulunuyor. Yakın bir zaman içerisinde kornea naklinin diğer bütün ameliyatlar gibi son derece standart hale geldiğini görebiliriz. Sizce kornea nakli alanında ne tür teknolojik gelişmeler yaşanabilir. Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.