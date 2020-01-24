Korona (Corona) Virüsü Türkiye'ye Mi Geliyor? (İşte Tüm Gerçekler!) #CoronaViruesue

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs tehlike saçmaya devam ediyor. Herkes alarma geçti. Bilim insanları konu ile ilgili açıklamalarda bulundular. Bu videomuzda Corona virüsünün ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını sizlere aktarıyoruz.

Tüm dünyanı tehdit eden Corona virüsü 25 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına sebep olan Corona virüsün dört alt grubu bulunmakta. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta.

Hemen aşağıda yer alan videodan Corona virüsü hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

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