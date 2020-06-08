Korona Günlerinde En Çok Ne Satın Aldık?

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’deki tüketici teknolojisi pazarı yüzde 20’lik büyüme gösterirken, bu dönemde en çok satın alanları ürünleri masaüstü bilgisayar, web kamera ve dizüstü bilgisayar oluşturdu.

Türkiye’deki tüketici teknolojisi pazarı, Ocak - Mart döneminde 17.2 milyar liralık ciro elde etti ki bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.8’lik bir artış anlamına geliyor. “Evde kalın” çağrıları ve uzaktan çalışma sistemi tüketici elektroniği pazarında hareketliliği beraberinde getirdi. Bilgisayar, webcam, tanklı yazıcıların satışları arttı. Oyun bilgisayarı satışları da geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde düşmesine karşın bu yılın aynı döneminde çift haneli büyüme gösterdi.

Evde Sinema Keyfi İsteyenler, Akıllı TV Satışlarını Artırdı

Sinemalar kapandığından, insanlar evde sinema keyfi yapmak için 60 inç ve üzeri UHD akıllı TV’leri tercih etti. Ev ses sistemleri ve video oynatıcı kategorileri dışındaki tüm kategoriler geçtiğimiz yılın Ocak-Mart dönemine kıyasla büyüme kaydederken, TV kategorisi cirosal olarak yaklaşık 18’lik büyümeye imza attı. TV’ler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzdee 37 ile çift haneli büyüme kaydetti.

Evde Bakım, Düğün Hazırlıkları Beyaz Eşya Satışlarını Artırdı

Koronavirüs nedeniyle düğün salonları kapandı, düğünler iptal edildi ancak evlilik hazırlıkları durmadı. İnsanlar artık bakımlarını da evde yapmaya başladı ve hijyen açısından içeceklerini kendi hazırlamaya başladı. Büyük beyaz eşya sektöründeki satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik büyüme göstererek 4 milyar liraya ulaştı. Büyük beyaz eşya sektöründe en yüksek artış kurutma makineler ürün grubunda oldu. Çamaşır makinesi, buzdolabı, derin dondurucu, kahve makineleri, saç şekillendiren ürünler, saç düzleştirici taraklar ile şekilendiriciler en çok ilgiyi gören ürünler oldu.

Evde Spor Yapanlar ve Çalışanlar, Akıllı Saat ve Kulaklık Satışlarını Artırdı

Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklara da ilgi büyük. Evde spor yapanlar akıllı saatlere ilgi gösterirken, hijyen nedeniyle telefonu cebinden çıkarmayanlar ve evde çalışmayı sürdürenler mikrofonlu kulaklık satışını artırdı. Telekom sektörü yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 büyüme göstererek 7.5 milyar lira ciro elde etti.