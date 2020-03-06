Korona Sebebiyle Spock'un Vulcan Selamlaması El Sıkışmanın Yerine Geçebilir

Koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında neredeyse her gün bir başka öneri daha ortaya atılıyor. Bunlardan sonuncusu ise el sıkışma yerine Mr. Spock tarafından yapılan Vulcan selamlaması yapılması gerektiği belirtildi.

Çin'in Hunan eyaletine bağlı Wuhan kentinde başlayan yeni bir tür koronavirüs türü COVID-19, dünyanın ana gündemi haline gelmişti. Diğer koronavirüs türleri gibi insan vücudundan çıkan salgılar yoluyla insandan insana geçiyordu. 1

4 gün kuluçka süresinin ardından alışık olduğumuz grip belirtileri göstererek kendini ele veren COVID-19'dan korunmanın yolları bulunuyordu. Hasta insanlardan çıkan parçacıklar yoluyla yayılan virüsten korunmanın en yetkili yöntemlerinin başında ise hastalarla çok münasebete girmemek de geliyordu.

İnternet üzerinde yayılmaya başlayan yeni koronavirüs koruması ise oldukça ilgi çekiciydi. Bir selamlaşma türü olan el sıkışmasının koronavirüslerin yayılmasına yardımcı olduğunu dile getiren bazı kullanıcılar, bunun yerine Mr. Spock selamlasını önerdiler.

2015 yılında aradamızdan ayrılan Leonard Nimoy tarafından canlandırılan Mr. Spock karakteri, film ve dizi dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Karakterin kendi has detayları ve Nimoy'un muhteşem oyunculuğu, Spock karakterinin akıllara kazınmasını sağlamıştı. Oyuncu tarafından keşfedilen bu selamlama türünde, el karşıdakine avuç içi görülecek şekilde kaldırılıyor ve iki parmak yan yana getirilerek, V şekli oluşturuluyordu.

Live longer and prosper. pic.twitter.com/iQ4gPtXT3Z — George Takei (@GeorgeTakei) March 5, 2020

Sosyal medya üzerinde yüz binlerce paylaşıma konu olan Spock selamlasına bir destek de Star Trek oyuncularından geldi. Star Trek'in Mr. Sulu karakteri, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni selamlaşma türüne destek verdiğini belirten bir paylaşım yaptı.